Conosci le proprietà del sambuco?

Il suo nome scientifico è Sambucus L.. Stiamo parlando del sambuco, una pianta che appartiene alla famiglia delle Caprifoliacee. L’impiego dei suoi fiori e delle sue bacche a scopo medicale risale a molto tempo prima della loro scoperta da parte degli esploratori europei che raggiunsero il Nuovo Mondo. Ma quali sono le sue proprietà e quando invece è meglio non mangiare il sambuco? Scopriamolo in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Quali sono le proprietà del sambuco?

Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 g di bacche di sambuco, crude, apportano circa 73 calorie e:

79,80 g di acqua

18,40 g di carboidrati, fra cui 7,0 g di fibre

0,66 g di proteine

0,50 g di grassi, fra cui 0,247 g di acidi grassi polinsaturi, 0,080 g di acidi grassi

monoinsaturi e 0,023 g di acidi grassi saturi

280 mg di potassio

39 mg di fosforo

38 mg di calcio

6 mg di sodio

5 mg di magnesio

1,60 mg di ferro

0,11 mg di zinco

600 UI di vitamina A

36,0 mg di vitamina C

0,500 mg di niacina

0,230 mg di vitamina B6

0,140 mg di acido pantotenico

0,070 mg di tiamina

0,060 mg di riboflavina

6 µg di folati

Il sambuco è una fonte di isoramnetina (5,4 mg ogni 100 g) e di quercetina (26,8 mg in 100 g).

Quando non mangiare il sambuco?

Mangiare sambuco potrebbe influenzare l’attività degli immunosoppressori perché può aumentare l’attività del sistema immunitario. Nel dubbio è opportuno chiedere consiglio al proprio medico.

Stagionalità del sambuco

Il sambuco fiorisce tra i mesi di aprile e giugno.

Possibili benefici e controindicazioni del sambuco

I principi attivi del sambuco potrebbero ridurre l’infiammazione ed influenzare l’attività del sistema immunitario; in effetti tale pianta trova impiego contro le infezioni virali come l’influenza (ad esempio sotto forma di sciroppo a base di succo di sambuco).

I suoi frutti ed i suoi fiori sono utilizzabili senza rischi. Il resto della pianta invece, contiene una molecola dagli effetti tossici (sambunigrina). Potrebbe avere delle controindicazioni in caso di malattie autoimmuni.