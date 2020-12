Da consumarsi “preferibilmente”: capire l'etichetta per non sprecare

Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 06:35

Capire un'etichetta per garantire la lotta allo spreco e la propria salute





Quel "preferibilmente" che cambia totalmente il significato della data apportata in etichetta

I consigli dell'Efsa per un'etichetta più comprensibile

on una sempre maggiore attenzione alladei propri acquisti, molti italiani devono ancora sciogliere dei nodi ormai diventati dei "classici" nel leggere un'. Come la differenza tra "" e "". Una differenza apparentemente minima, la cui totale comprensione, in realtà, può scongiurare il rischio di un'. È inoltre fondamentale per chi segue una dieta ben precisa.Cominciamo dalla dicitura "da consumarsi entro il", che viene apposta sui cibi per indicarne laal momento del consumo. Gli alimenti in questo caso possono essere consumati fino a una certa data (quella indicata) ma non dopo, anche se conservano un bell'aspetto e un buon odore.Diversamente, la dicitura "da consumarsientro il" non si riferisce più alla sicurezza, ma alladell'alimento in questione: quel cibo saràanche se viene consumato dopo la data riportata in etichetta, ma potrebbe non essere nelle sue: ad esempio, il sapore e la consistenza potrebbero non essere nella loro "forma migliore":Lastima che fino al 10% delle 88 milioni di tonnellate diprodotti ogni anno negli Stati membri sia connessa all'indicazione della data disui prodotti alimentari.A questo proposito si è espresso, presidente del gruppo di esperti(Autorità europea per la sicurezza alimentare), che ha dichiarato: « Informazioni chiare e corrette sulla confezione e unae applicazione dell'indicazione dellaappropriata sugli alimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti contribuirebbero a ridurre gli sprechi alimentari nell'Ue, pur continuando a garantire la».Efsa ha pubblicato in questo senso un parere scientifico inerente , indirizzato a chi deve apporre quelle etichette che poi verranno lette dai consumatori. Si tratta di uno strumento strutturato in forma di "" e contiene una serie di domande alle quali l'operatore deve rispondere per verificare se la sua etichetta è facilmente comprensibile al potenziale consumatore o meno.Ci si attende, nel 2021, un nuovo parere scientifico simile sempre dedicato agli operatori del settore, cosicché le date indicate (che siano "entro il" o "preferibilmente entro il") siano il più corrette possibile per garantire e la salute del consumatore e la lotta allo spreco alimentare. Ma ovviamente è fondamentale che il consumatore prima di tutto conosca leche gli pertengono, così da tutelarsi ed evitare inutili sprechi.