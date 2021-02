L'isolamento si combatte a tavola, ecco i consigli degli esperti

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 06:34

I consigli per una vita sana, tra esercizio e alimentazione, in un periodo ancora difficile

Quali sono i rischi per la salute durante l'isolamento per Covid-19?

L'alimentazione da seguire in caso di isolamento

I legumi sono centrali nella dieta consigliata dagli specialisti

Sostituire a junk food e snack un po' di frutta secca

I consigli del Ministero della Salute per uno stile di vita sano

ostretti all’isolamento e a rischio sedentarietà, da mesi tutti gli italiani (o quasi) stanno sperimentando un drastico cambiamento dell'e dello. Ile il sistema dei colori, imposti per contrastare l’epidemia di coronavirus, stanno costringendo ancora decine di milioni di persone a casa. La priorità è salvare vite, fermare il contagio, tuttavia è lecita una riflessione sugli eventuali “danni da quarantena”.Si è parlato, a cominciare daldell’11 marzo, didell’isolamento, con la rinuncia forzata a far visita a familiari, amici, fidanzate e fidanzati (esclusi i conviventi, ovviamente). A questo primo disagio si è aggiunto un ulteriore campanello d’allarme: la. Il timore dell’impatto delle misure sulla salute fisica, che per un certo periodo (sempre nel primo lockdown) si è sentito causa disposizioni arrivate a limitare anche jogging e le passeggiate. Due le armi rimaste in quel momento agli italiani: l’, ovviamente limitato dagli spazi ristretti, e l’E qui sono subentrate le raccomandazioni degli, che hanno offerto per tutto il tempo consigli pere per ridurre al minimo l’impatto del lockdown sul fisico. Consigli che ancora oggi, viste le zone a colori e la preoccupazione di una costante crescita della curva epidemiologica, hanno la loro validità.Si sono espressi a riguardo nutrizionisti, scienziati dell’alimentazione e dietologi. Persino ilha pubblicato un. Consigli preziosi, che però si scontrano con il vizio del, considerato da alcuni l’unico appiglio per sopportare lo, la solitudine, la paura di ammalarsi, di perdere il lavoro… O tutte e quattro queste ansie assieme.Ecco, quindi, i rischi. Il primo, quello più evidente, è dicon un'alimentazione irregolare e scorretta. Il secondo è di fare semplicemente del male al proprio fisico innescando un aumento del colesterolo e della glicemia (un problema per chi soffre di diabete o patologie simili). Una dieta squilibrata o ricca di grassi, che se nell’immediato porta ad una soddisfazione (aleatoria), nel medio periodo causa anche, innescando un circolo vizioso a cui è difficile porre fine.È sempre bene seguireDa dove cominciare per una corretta alimentazione? C’è solo l’imbarazzo della scelta, dal momento che tanti professionisti si sono espressi a riguardo, alcuni anche da pulpiti autorevoli.Personalmente ho apprezzato i consigli di, biologa e nutrizionista che si occupa di applicazioni biotecnologiche nel Gruppo Sanitario Usi di Roma. In un interessante articolo riportato da Adnkronos Salute non si è limitata a dire cosa si dovrebbe o non dovrebbe mangiare, ma ha anche fornito consigli pratici per non cedere alle tentazioni. Per esempio, suggerisce di posizionare gli(patatine, cioccolate e dolciumi) nella parte alta della dispensa, in modo che non siano a portata di mano. Analogamente, ha suggerito di preparare unaprima di andare al supermercato, in modo da ridurre al minimo gli acquisti in eccesso Per quanto riguarda il regime alimentare da seguire, la dottoressa Tognozzi ha suggerito di iniziare il pasto cone verdure crude, e proseguire con primi a base di cereali a basso indice glicemico , da alternare a quelli senza glutine come la quinoa, il grano saraceno, l’avena, il miglio, valorizzando di più i legumi. Non ha escluso i carboidrati complessi, ma ha suggerito un consumo sporadico (massimo 2-3 volte a settimana). Per quanto riguarda le, via libera alle carni bianche, al pesce, alle uova e ai formaggi leggeri quali la ricotta vaccino.La dottoressa Tognozzi sconsiglia un'alimentazione che preveda il consumo di, da sostituire meglio con lo zucchero di cocco e il miele (meglio se di acacia e in modiche quantità). Da bandire, invece, i soffritti e - parzialmente - i dolciumi. E se viene fame? Come piccolo spuntino, va bene lacome la soia tostata, le arachidi in guscio e i semi di zucca tostati (senza esagerare).Ovviamente lanon può mancare. Essa deve essere consumata in quantità, e all’occorrenza può essere trasformata anche in, magari cotta con la cannella e il vino, e valorizzata da una spolverata di cioccolato amaro.Più generici i consigli sull'alimentazione del Ministero della Salute. I quali però spaziano in diversi ambiti, fino ad arrivare allo stile di vita vero e proprio. Ad ogni modo, il portale salute.gov.it consiglia di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, specie quelle che contengono la vitamina A e C. In questo modo si garantisce un'alimentazione piuttosto sana e regolare. Consiglia anche di consumare pesce 2-3 volte la settimana, di preferire le carni bianche a quelle rosse, di abbondare con i legumi e di limitare zuccheri e grassi.Per quanto riguarda il, il Ministero suggerisce di evitare quelli che comportano un abbondante uso di grassi, preferendo la cottura al vapore, alla piastra e al cartoccio.Per i consigli "alternativi", che non riguardano strettamente l’alimentazione, ho trovato particolarmente utili quelli riguardanti l’esercizio fisico. Bastaa bassa intensità al giorno per mantenersi in piena forma. Tra le attività consigliate figurano il salto con la corda, il sollevamento di pesi (bastano bottiglie piene d’acqua). Vanno bene anche tutti gli esercizi a corpo libero e quelli sul tapis roulant (se se ne disponde a casa). In alternativa, o a integrazione, è bene cambiare un po’ le abitudini. Per esempio, usare le scale al posto dell’ascensore, giocare di più con i bambini e, perché no, ballare.