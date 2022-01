La migliore dieta in generale? Sempre lei: la Mediterranea

Us News World Report per il quinto anno consecutivo ha incoronato la Dieta Mediterranea come la numero uno del 2022 fra le 40 prese in esame. Giunto al suo 12° anno, Best Diets di US News ha esaminato 40 diete classificandole secondo differenti livelli, come l’incidenza sulla salute, sul cuore, sulla probabilità di aiutare a perdere peso.

La Dieta Mediterranea si è classificata prima nella categoria migliori diete in generale



Un lavoro lungo mesi

Per realizzare l'ultima edizione della classifica, i redattori e i giornalisti degli Stati Uniti hanno passato mesi a vagliare potenziali aggiunte all’elenco dietetico, a esaminare riviste mediche, rapporti del governo e altre risorse. Ogni profilo spiega come funziona la dieta, ne esamina possibili rischi per la salute e spiega com'è vivere con la dieta, non solo leggerne.



Classifica delle migliori diete

Un gruppo di 27 esperti riconosciuti a livello nazionale in dieta, nutrizione, obesità, psicologia alimentare, diabete e malattie cardiache ha esaminato i nostri profili, aggiunto le proprie informazioni e valutato ciascuna dieta in sette categorie:

Quanto sia facile da seguire.

La sua capacità di produrre una perdita di peso a breve termine.

La sua capacità di produrre una perdita di peso a lungo termine.

La sua completezza nutrizionale.

La sua sicurezza.

Il suo potenziale per prevenire e gestire il diabete.

Il suo potenziale per prevenire e gestire le malattie cardiache.

Approfondita analisi di ciascuna dieta

Dopo che ogni dieta è stata esaminata in maniera approfondita, le valutazioni degli esperti sono state convertite in punteggi e stelle da 5 (il più alto) a 1 (il più basso). Con questi punteggi sono state stilate nove serie di classifiche Best Diets:

Le migliori diete in generale

I migliori programmi dietetici

Le migliori diete dimagranti

Le migliori diete per il diabete

Le migliori diete per il cuore

Le migliori diete per completezza nutrizionale e valutazioni di sicurezza

Le diete più facili da seguire

Le migliori diete a base vegetale

Le migliori diete dimagranti veloci



Migliore dieta in generale? La Mediterranea

La Dieta Mediterranea si è classificata prima nella categoria “migliori diete in generale” e tra le motivazioni addotte si legge: «È generalmente accettato che le persone che vivono nei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo vivano più a lungo e soffrano meno della maggior parte degli americani di cancro e malattie cardiovascolari». Il segreto non così sorprendente è uno stile di vita attivo, il controllo del peso e una dieta povera di carne rossa, zucchero e grassi saturi e ricca di prodotti, noci e altri cibi salutari.



Benefici a tutto tondo

La Dieta Mediterranea può offrire una serie di benefici per la salute, tra cui la perdita di peso, la salute del cuore e del cervello, la prevenzione del cancro e la prevenzione e il controllo del diabete. Seguendo la dieta mediterranea, potresti anche mantenere quel peso evitando le malattie croniche.



Non una ma più Diete mediterranee

Significativo che venga dichiarato «Non esiste "una" dieta mediterranea. I greci mangiano diversamente dagli italiani, che mangiano diversamente dai francesi e dagli spagnoli. Ma condividono molti degli stessi principi».



«Ancora una volta la Dieta Mediterranea viene riconosciuta a livello internazionale come il miglior regime alimentare da seguire. Un'ulteriore conferma che si tratta della dieta più sana e in grado di contrastare diverse malattie garantendo così un'elevata aspettativa di vita - ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio - La Dieta Mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità è equilibrata e flessibile, la più facile da seguire, la migliore per contrastare il diabete oltre che per garantire la salute del cuore».