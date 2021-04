Prugne della California, benessere per le ossa

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 07:30

Il California Prune Board riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori

Versatili in cucina, benefiche per la salute

, il consorzio che rappresenta la filiera delle Prugne della California e che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori. La campagna è online dal 19 aprile e terminerà il 9 maggio; si svilupperà attraverso una serie di banner, raggiungendo oltre 3 milioni di impressions su siti web con focus food, news, lifestyle e benessere.Titolo della campagna: “”. Avrà come focus principale la salute delle ossa e i benefici che il consumo regolare di Prugne della California apporta all’organismo, tema da sempre al centro della comunicazione del California Prune Board. Le Prugne della California sono infatti una fonte di vitamina K e manganese, due elementi fondamentali che contribuiscono al mantenimento di ossa normali.«Abbiamo scelto di impostare una campagna dedicata alla salute delle ossa per, su questo tema così importante per il benessere quotidiano», ha spiegato, european marketing director per il California Prune Board. «Come snack sano e leggero, nonché ingrediente versatile in cucina , le Prugne della California non hanno rivali. Oltre ai loro nutrienti per la salute delle ossa, sono l’unico frutto naturale e intero ad avere un claim salutistico autorizzato dall’Unione europea per i benefici relativi all’intestino. Hanno inoltre numerosi altri benefici per la salute».Per informazioni: www.californiaprunes.net