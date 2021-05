Vitamine tra dieta e integratori. Ecco tutti i consigli da seguire

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 07:30

Ogni vitamina ha una sua funzione, insieme sono fondamentali per il nostro organismo

sono sostanze nutritive essenziali, che devono essere introdotte con laal fine di soddisfare le richieste biologiche del nostro. Ad affrontare questa sostanza imprescindibile per il nostro benessere è, medico specialista in Scienze dell’alimentazione presso l’Ospedale Humanitas Mater Domini. Il suo intervento è tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.Le vitamine sonoessenziali che rientrano nella categoria di micronutrienti, la cui assunzione è fondamentale. Per la maggior parte, questi elementi non vengono sintetizzati dall’organismo, ma devono essere introdotti attraverso l’, secondo quantitativi che variano in base alla tipologia di vitamina. Un’eccezione “famosa” è lache viene principalmente sintetizzata tramite l’esposizione ai raggi del sole Le vitamine sono presenti, in particolar modo, in alimenti di origine vegetale -in primis. Una corretta alimentazione dovrebbe provvedere al maggior apporto vitaminico necessario al nostro organismo.Le vitamine hanno un indispensabile ruolo nel controllo di molte reazioni chimiche che accadono nel nostro corpo e che sono importantissime: per fare qualche esempio, contribuiscono a fornireall’organismo e ne garantiscono il, altre sono essenziali per il corretto funzionamento del, sono importanti per gli occhi e svolgono anche un ruolo nella protezione di pelle , capelli, denti.Le vitamine si differenziano in base alla struttura chimica e alle diverse. Si dividono princialmente in due gruppi:Le vitamine idrosolubili sono quelle vitamine che vanno assunte quotidianamente attraverso l’alimentazione. In questo gruppo troviamo:Le vitamine idrosolubili si trovano in diversi alimenti, come lao i derivati del. Alcune, come la vitamina C, si possono trovare in frutta e verdura.Le vitamine liposolubili, conservate dall’organismo e rilasciate quando necessarie, si trovano principalmente nella frutta e nella verdura. In questo gruppo troviamo:Casi “particolari”, che non rientrano prettamente nei due gruppi, sono la vitamina B7, e i carotenoidi. La, o inositolo, è un nutriente fondamentale che si trova in alcuni alimenti, ma viene anche prodotto autonomamente dall’organismo stesso. Per questo motivo non viene considerata una vera e propria vitamina, anche se ne assume il nome. L’inositolo è idrosolubile, come le vitamine del gruppo B, pertanto, non venendo immagazzinato, dovrà essere assorbito con costanza dagli alimenti.sono pigmenti vegetali di natura lipidica che hanno la funzione di agenti fotoprotettivi che proteggono il nostro organismo dalla luce in eccesso. Tra i più importanti ci sono il betacarotene, l’alfacarotene, il gammacarotene, il licopene, la zeaxantina e la luteina. I carotenoidi possono avere attività vitaminica, e allora sono chiamati anche provitamina A, o possono assolvere a una funzione nutrizionale grazie alla loro forte capacità antiossidante. Tra i carotenoidi citiamo il betacarotene, che viene assorbito all’interno dell’intestino per poi depositarsi nel fegato, che provvederà a rilasciarlo in base alle esigenze dell’organismo.Sono molte le persone che assumonomultivitaminici per provare a sopperire alle carenze di una dieta non equilibrata. Tra l’altro, neanche molto tempo fa, gli integratori venivano pubblicizzati come fossero una sorta di “panacea” a tutti i mali, in grado di avere effetti benefici nelladelle malattie. L’assunzione degli integratori deve “integrare” un’eventuale carenza, ma la partenza è sempre una corretta nutrizione È bene evitare di avere una dieta monotona e quindi carente a livello nutrizionale, anche di vitamine.Le vitamine, se assunte in quantità molto superiori rispetto alla RDA (dose giornaliera raccomandata), possono diventare anche. Per fare un esempio, le vitamine A, D, E, K, in quanto liposolubili, possono causare serial nostro organismo, se sovraccaricato. In alcune condizioni patologiche, come ad esempio in caso dio epatici, gli integratori vitaminici devono essere monitorati dal medico curante.Tuttavia, per alcune categorie e in alcune fasi della vita, vengono consigliati integratori multivitaminici o singole vitamine per supplire a eventuali carenze o maggior fabbisogno; possono essere indicati ad esempio nelleche hanno una dieta povera di micronutrienti (vitamina D, vitamine del gruppo B e C, ferro e calcio in particolare); ancora, nellepotrebbe aumentare il fabbisogno di proteine, calcio, ferro e acido folico, e dopo la menopausa si consiglia di integrare la vitamina D.Il ruolo del medico è quello di personalizzare l’integrazione in base a età, condizioni cliniche, stile di vita, esami ematochimici che possano confermare la carenza di alcune vitamine, migliorando la scelta dell’integrazione.