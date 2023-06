Zucchine, conosci davvero i benefici e le loro proprietà?

Piacciono praticamente a tutti, bambini compresi. Stiamo parlando delle zucchine. Un ortaggio molto versatile in cucina con un ottimo contenuto di vitamine e sali minerali, a fronte di pochissime calorie. Scopriamole in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Le proprietà delle zucchine

Cosa sono le zucchine?

Le zucchine sono i frutti delle specie di pepe Cucurbita che appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee. La loro origine si trova in America Centrale e in Messico. Ci sono diverse varietà, diverse sia nella forma che nel colore.

Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 g di zucchine crude portano circa 15 calorie suddivise come segue:

46% di carboidrati

46% di proteine

8% di lipidi

Nello specifico, in 100 g di zucchine crude (compresa la pelle) sono:

3,11 g di carboidrati

1,21 g di proteine

1 g di fibre

0,32 g di lipidi

261 mg di potassio

38 mg di fosforo

18 mg di magnesio

16 mg di calcio

8 mg di sodio

0,37 mg di ferro

0,32 mg di zinco

0,177 mg di manganese

0,2 microgrammi di selenio

200 UI di vitamina A

17,9 mg di vitamina C

0,451 mg di niacina

0,204 mg di acido pantotenico

0,163 mg di piridossina

0,12 mg di vitamina E

0,094 mg di riboflavina

0,045 mg di tiamina

24 microgrammi di folato

4,3 microgrammi di vitamina K

Alcune varietà di zucchine, in particolare quelle con buccia gialla, sono una fonte di carotenoidi (beta-carotene e luteina/zeaxantina).

Quando non mangi le zucchine?

Nessuna evidenza di interazioni tra il loro consumo e assunzione di droghe o altre sostanze. In caso di dubbio è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico.

La stagionalità delle zucchine

In Italia sono in stagione da giugno a settembre.

Possibili benefici e controindicazioni delle zucchine

Sono particolarmente preziose a causa del loro basso contenuto calorico e fibra, che aiutano a promuovere la motilità intestinale, per ridurre il rischio di cancro al colon e controllare l’assorbimento di zucchero e colesterolo. I carotenoidi, particolarmente presenti nello Yukon, sono molecole antiossidanti in grado di proteggere il corpo dai danni causati dalle specie reattive dell’ossigeno. Inoltre apportano folati importanti per lo sviluppo del sistema nervoso durante la fase di gestazione, alleato di potassio della salute cardiovascolare, vitamine A e C e vitamine antiossidanti del gruppo B, coinvolti in vari processi metabolici.