Produttori di saponi per gli hotel e la crisi. AlboGroup: Guardiamo al dopo con prodotti eco

C'è, infatti, un importantissimo sottobosco di imprese che gravitano intorno al settore, anch'esse fortemente penalizzate. Pensiamo, ad esempio, ai fornitori per hotel. Piccole medie imprese che, colpite anch'esse dal Covid, spesso però non si sono date per vinte e hanno utilizzato questo tempo sospeso per lanciare nuovi prodotti nell'ottica di guardare oltre, al futuro. Ne è un esempio, AlboGroup, azienda nata 1977 a Villa d'Almè (Bg) per la produzione di cosmetici di alta qualità destinati agli hotel di tutto il mondo. E da qui, nella fase più dura della battaglia al Covid, che l'azienda lancia un segnale di speranza, non piegandosi alla crisi ma puntando a quando la tempesta sarà finita e gli hotel riprenderanno a vivere. Con un cambio di passo, però. Che guarda alla sostenibilità e alla responsabilità e al rispetto degli ecosistemi. Così, in piena pandemia AlboGroup punta alla produzione di cosmetica solida confezionata con eco pack in carta. Ma non solo tra i plus della linea: zero plastica (senz'acqua si riduce il peso al minimo e quindi le emissioni durante il trasporto); no waste, più durata (grazie a un supporto long life in legno naturale), riutilizzabile (perché studiata per più utilizzi), mix tra natura e scienza (principi attivi naturali efficaci dalla ricerca botanica e attenzione alle performances tecniche dei prodotti). Un esempio di lotta e di resilienza oltre che di responsabilità, perché se, sì, come ha sottolineato Mario Draghi, il turismo in Italia ripartirà, sta però a tutti farlo ripartire con il piede giusto, sotto tutti gli aspetti, anche quelli che, immediatamente, non si vedono.