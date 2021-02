Il piano del ministro Garavaglia per la ripresa del turismo. Tra Ristori e passaporto vaccinale

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 11:12

biettivo fareper, nell’immediato, mettersi aldalladell’emergenza sanitaria e poi perilche «è la prima industria del Paese, con 4 milioni e mezzo di addetti e ampi margini di miglioramento e sviluppo». Garavaglia , leghista, neo ministro del Turismo, ancora per poco senza, traccia la strada che, sottolinea, è da procedere senza concedersi lentezze o. Nel nome della: «con il mio collega(ministro della Cultura, dal quale darà scorporato il Turismo, ndr) andiamo molto d’accordo, non ci saranno problemi», ha sottolineato al Corriere della Sera. Ma anche con leE per sostenere subito il settore Garavaglia ha promessocrisi per tenere in vita l’azienda turismo: «Si agirà con un decreto ristori conadeguate, con aiuti in conto capitale, conper le, con l’allungamento dei termini per ierogati, con il sostegno attraverso leper ilper chi è in difficoltà. Non sarà facile, perché molti addetti del settore sono stagionali, ma ce la faremo. Le risorse per glici sono».Passata la tempesta invece, sicuro che in Italia il turismo ripartirà, per il ministro sarà importante migliore ladi un comparto che, sottolinea, «dal 2010 al 2019 è cresciuto solo del 4% mentre altrove, in Paesi per noi concorrenti, è salito del 6%».Ma come? Garavaglia è chiaro: serve unità e collaborazione agendo tutti nella medesima direzione, «superando quella che è stata storicamente una frammentazione attraverso interventi in orizzontale e in verticale».E la strategia c’è: «Sul primo versante ha già operato il premier dando autonomia al ministero del Turismo e organizzandolo in maniera tale da poter interloquire e interfacciarsi con gli altri dicasteri. Sul secondo, il mio obiettivo è superare una situazione in cuisi muovono in ordine sparso. Dobbiamo fare sistema, parlando con una sola voce. Ho già sentito il presidente della conferenza delle Regionie vedrò quello dell’Anciper quanto riguarda soprattutto le città d’arte. Bisogna migliorare la nostra capacità di promozione, di attrazione». Valorizzando in maniera strategica e coerente tutte le infinite peculiarità dell’Italia.Ma tutto a giusto tempo, anche nella riapertura di ristoranti , i. Perché secondo il Ministro «bisogna essere pragmatici, non ideologici. Non si deve ripartire se non esistono leper farlo, ma si deve agire in maniera ordinata e coordinata». E sullo sci chiarisce: «Io non sono in contrapposizione con nessuno (ministro della Saluteche ha deciso di fermare lo sci, ndr). Siamo stati tutti chiamati dal presidentee abbiamo risposto per far ripartire il Paese. Vogliamo tutti la stessa cosa. Tutto può essere deciso, ma appunto in modo coordinato e ordinato, e sono convinto che lo sarà»Anche sul passaporto sanitario che dia libero accesso alla circolazione a chi si sarà vaccinato o arriva da zone Covid.-free, il ministro rimane pragmatico: «Io penso che il mercato supererà la politica. Che si andrà in una direzione di fatto. E che dovremo agire senza lasciare un solo centimetro di vantaggio ai nostri competitor . Quello che faranno loro faremo noi, non resteremo indietro. Non succederà più».