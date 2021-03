I fanghi termali rafforzano le difese e curano le malattie artrosiche

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 14:02

Da non spalmare sul torace anteriore e sulla zona pubica

Insieme a sole ed esercizio, è l'ideale per migliorare la funzionalità articolare

Un aiuto per gli sportivi

Un degno avversario della cellulite

Un beneficio per il sistema immunitario

Avvertenze

articolarmente efficaci per curare il dolore artrosico, attivare lae contrastare tutte le patologie osteoarticolari croniche e degenerative, ihanno un effetto trofico legato alla vasodilatazione indotta dal calore (45°C-50°C), che risulta un vero toccasana per i patologie traumatiche e perextra articolari. Favoriscono inoltre la risoluzione dei reumatismi localizzati (peri-artriti, borsiti, ecc.), nonché di patologie traumatiche a carico di articolazioni e muscoli.Disponibili anche presso le, da sempre vocate alladelle malattie artrosiche e delle prime vie respiratorie, i fanghi maturi fanno miracoli anche contro lo, in quanto riducono le, rilassano corpo e mente; stimolano i tessuti donando energia e vitalità.«La- spiega, idrologo del- ha molteplici indicazioni, ma quella elettiva è rappresentata senza dubbio dai disturbi a carico del sistema muscolo-scheletrico (osteoartrosi ed altre forme degenerative, osteoporosi , reumatismi extra-articolari non in fase acuta, patologie articolari anche degenerative). Infatti, migliorando la funzionalità articolare (ossa e articolazioni più forti e senza infiammazioni), il paziente riesce a muoversi di più incrementando così l'che, insieme al, rappresenta senza dubbio la principale cura contro l'osteoporosi. Ogni seduta di fangoterapia comporta tre momenti distinti: applicazione del fango sulla cute per circa 15 minuti,nettante e reazione sudorale indotta dalla fangatura».I fanghi termali, quindi, sono un veroper l’organismo, risultando particolarmente indicati anche per gli sportivi, in quanto in grado di svolgere un'azione antinfiammatoria, contribuendo così al riassorbimento dei piccoli traumi articolari generati da un allenamento intenso. Ilinfatti decontrae i muscoli e migliora la circolazione mentre, grazie ai benefici biologici del fango maturo, il tessuto osseo si rimineralizza e quello cartilagineo si ripara.È importante sottolineare inoltre che, tra i benefici dei fanghi termali, c'è anche un'azione depurativa, in quanto rappresentano un efficace metodo per rigenerare laed eliminare le; la fangoterapia infatti permette alladi ritrovare luminosità e idratazione. Non solo, ma questo trattamento svolge anche un'azione detossinante poiché permette di eliminare lein eccesso, di contrastare gli inestetismi della , la pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate.L'azione anticellulite del fango termale inoltre viene sfruttata anche per incoraggiare il ripristino del corretto equilibrio degli scambi ionici e del metabolismo superficiale dei. In sostanza il fango cede i suoi principi e assorbe le tossine in eccesso, aumentando lacorporea, e favorendo così la sudorazione.«Dulcis in fundo, - prosegue Furia - gli ultimi studi scientifici confermano che la fangoterapia è in grado di stimolare il, rafforzandone le difese. Anche il sistema neuroendocrino ne trae beneficio: è infatti favorita la produzione di ormoni ipofisari e del surrene con il conseguente riassetto degli equilibri bio-umorali e sessuali».«Per beneficiare della fangoterapia – conclude Furia – si raccomanda di effettuare almeno una dozzina di terapie. Prima, però, è necessario consultare il propriodi base in quanto esistono delle controindicazioni a questo trattamento, come ad esempio: gravi patologie cardiache, gravidanza, tubercolosi, insufficienze respiratorie e renali gravi, allattamento».Per quanto riguarda le modalità di impiego, l'applicazione del fango può essere integrale, quando eseguita su tutto il, oppure parziale, se circoscritta a particolari zone, come collo, schiena, arti superiori, arti inferiori o singole articolazioni. L'importante è non applicare mai il fango sule sulla zona pubica.Presso le Terme San Luca, infine, si effettuano anche fanghi a temperatura indifferente (35°C): in questo caso non si parlerà più dima di fanghi eudermici, i quali sono particolarmente indicati per la pulizia del viso e per, come quelli volti a contrastare la cellulite e la ritenzione idrica.Per informazioni: www.grupposalutepiu.it