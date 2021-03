Fastidiosi disturbi intestinali? Ecco gli esami a cui sottoporsi

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 13:01

L

Consultare il medico per comprendere gli esami a cui sottoporsi in casi di malfunzionamento dell'intestino

“

Esami del sangue: attenzione a emocromo e proteina C reattiva

Test per la celiachia

Calprotectina

Esami colturali sulle feci

Test del respiro

Ecografia delle anse intestinali

Colonscopia: un esame invasivo ma fondamentale

Lo stile di vita: la prima tra le misure preventive

”

e problematiche inerenti la funzionalità dell’possono manifestarsi con diversi sintomi . Tra i più comuni possiamo indicare:, meteorismo,, tensione addominale. Per essere sicuri che questi disturbi non siano la spia di problematiche più severe, è fondamentale rivolgersi al medico che indicherà gli eventuali esami necessari. A spiegare quali esami sono i più opportuni per il controllo delle funzionalità alterate dell'intestino, è, gastroenterologa in Humanitas.Tramite gliabbiamo una prima e immediata indicazione sullo stato della nostra. In particolare per quanto riguarda lo stato dell’intestino, i valori a cui prestare attenzione sono l’e la. L’emocromo può evidenziare la presenza di un’tramite una diminuzione della emoglobina e dei globuli rossi , mentre un aumento della proteina C reattiva può suggerire la presenza di unaintestinale.In caso di dolore addominale (addominalgia), diarrea o gonfiore intestinale (meteorismo) può essere indicato sottoporsi al test per la celiachia mediante un semplice esame del sangue. Ilmisura il livello di anticorpi specifici, tra i quali anticorpi anti transglutaminasi (TGA), anticorpi anti-endomisio (EMA) e anticorpi antigliadina (AGA), nei confronti di una proteine presente nelL’esame prevede la misurazione del livello diin un campione di feci. La calprotectina è una proteina presente nei, in particolare nei neutrofili. Durante un episodio infiammatorio che coinvolge l’intestino i neutrofili rilasciano questa proteina nelle feci.Si eseguono su campioni di feci che sono sottoposti a valutazioni di tipo microscopico, chimico e microbiologico. In particolare, gli esami colturali rilevano la presenza nelle feci di microrganismi patogeni, come batteri e/o parassiti, associati alle infezioni intestinali.Il test del respiro () è un esame diagnostico non invasivo che analizza campioni didal paziente. Mediante questo tipo di esame è possibile indagare alcune alterazioni del sistema gastroenterico. Queste possono essere provocate da sovracrescita batterica, intolleranze alimentari, in particolare ale/o al, o da alterazioni del transito intestinale. I sintomi a cui prestare attenzione sono meteorismo, diarrea, flatulenza, distensione e crampi addominali.L’delle anse intestinali è un esame non invasivo di primo livello che tramite l’utilizzo di unaspecifica per lo studio dell’intestino, permette una valutazione dello spessore della parete sia del colon che dell’intestino tenue. La visualizzazione di tratti ispessiti dell’intestino suggerisce il sospetto di una malattia infiammatoria intestinale.Se tutti gli esami fin qui descritti sono considerati poco o per nulla invasivi, laè un esame che potrebbe arrecare fastidio al paziente, pertanto in alcuni casi si opta per svolgerlo sotto. È un esame fondamentale, poiché è l’unico in grado di esaminare la parete interna dele riconoscere polipi e lesioni della mucosa intestinale. L’esame si svolge mediante l’inserimento nell’ano e dunque nele nel colon di un tubicino sottile e flessibile, con al contempo l’introduzione di aria al fine di distendere le pareti intestinali.Uno stile di vita sano e attivo e unaricca die povera di grassi saturi sono la prima ricetta per un intestino in salute. Inoltre, per mantenere una funzione regolare dell’intestino è importante bere almeno due litri di acqua al giorno e svolgere una regolare attività fisica.