Ecco come lavarsi le mani e indossare la mascherina

Come lavare e disinfettare bene le mani

Bagnare le mani con l’acqua Applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani Frizionare le mani palmo contro palmo Frizionare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa Frizionare palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro Frizionare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro Eseguire una frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa Eseguire una frizione rotazionale, in avanti e indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa Risciacquare le mani con l’acqua Asciugare accuratamente con una salvietta monouso.

Come indossare correttamente la mascherina

uesta seconda ondata dimostra come il virus non rallenti, se non per (anche e soprattutto) il contributo di ciascuno. Ecco perché ai cittadini è costantemente richiesto di prestare attenzione alcome quelle sul distanziamento fisico e sull'igiene: mantenere le, lavare spesso e con cura lecon acqua e sapone o con le soluzioni idroalcoliche e indossare bene la, in modo che aderisca al viso e copra sempre naso e bocca. Ecco perché di seguito riportiamo integralmente un articolo esaustivo tratto da Humanitasalute che dà utili consigli su comportamenti che troppo spesso si considerano banali, ma che in realtà sono fondamentali alla sicurezza nostra e di tutte le persone che ci stanno attorno. Lavare le mani garantisce un’adeguata pulizia e igiene attraverso un’azione meccanica. Se si lavano le mani con acqua e sapone occorre farlo con attenzione e seguendo alcune indicazioni:In alternativa, si possono disinfettare le mani con una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi. I cosiddettivanno applicati sulle mani asciutte. Le mani vanno lavate o disinfettate spesso. Le mascherine sono obbligatorie nei luoghi chiusi e anche all’aperto laddove non sia possibile garantire in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi. La mascherina deve aderire bene al viso e coprire sempre naso e bocca.Prima di indossare la mascherina occorre lavare bene le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica. La mascherina va indossata toccando solo gli elastici e non la parte interna; la mascherina va posizionata facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento.Una volta indossata la mascherina non va toccata, se lo si fa occorre ripetere l’igiene delle mani. Se è necessario?spostare la mascherina, è bene utilizzare sempre gli elastici. La mascherina non va conservata in tasca e non va appoggiata su mobili o ripiani.La mascherina va tolta utilizzando gli elastici e in seguito occorre lavare con cura le mani.