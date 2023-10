Acque aromatizzate, i consigli per preparare le bevande amiche della salute

Se poche settimane fa vi avevamo parlato delle cosiddette bevande proteiche, più legate a una moda healty oriented che a una reale necessità di consumo, negli ultimi tempi sembra essere esploso anche il trend delle acque aromatizzate. Un prodotto relativamente nuovo, perlomeno nell’accezione moderna (acque di questo tipo di fatto sono sempre esistite, lo stesso Leonardo Da Vinci nel 1500 ideò quella aromatizzata con i petali di rosa, ma anche il tè di fatto è un’acqua aromatizzata), al quale si è avvicinata una fascia sempre più ampia di consumatori.

Acque aromatizzate, consigliate o no?

I motivi? Molteplici: legati alla volontà di assaporare qualcosa di diverso, un’acqua al sapore personalizzato e personalizzabile, la semplicità di preparazione (di fatto è sufficiente un’infusione nell’acqua di un qualsivoglia vegetale), e la bontà di un prodotto simile, fresco e dissetante, specialmente nei mesi estivi ottima alternativa alle bevande gassate e zuccherate. Si fanno acque aromatizzate in casa, se ne vendono anche nella grande distribuzione (occhio, in questo caso alla quantità di zuccheri utilizzati), fatto sta che il prodotto tira e attira, incuriosisce e convince sempre più consumatori.

Acqua aromatizzata al limone, fresca e dissetante

Per cercare di andare più a fondo abbiamo contattato una nutrizionista, la dottoressa Chiara Manzi, che ci ha illustrato qualcosa di maggiormente dettagliato su un trend che, a dire il vero, pare avete qualche legittima “motivazione” in più rispetto alle già citate bevande arricchite di proteine.

Acqua aromatizzata, la nutrizionista: «Ottima e buona senza zuccheri aggiunti»

«Le acque aromatizzate – ci dice la dottoressa – sono certamente un’ottima bevanda perché stimolano a bere senza aggiungere zuccheri. Per aromatizzare è importante utilizzare frutta e verdura naturali, e non dei concentrati di frutta che sono in genere pieni di zucchero».

Quali sono i consigli per aromatizzare l’acqua? Quali i prodotti più raccomandati? «Se desideri rendere più ‘appetitosa’ l’acqua puoi bere infusi aromatici freddi, oppure si possono utilizzare erbe aromatiche come foglie di basilico e menta, oppure lo zenzero, zeste di limone o lime, succo di limone o estratti di verdure come sedano o pomodoro». Per quanto riguarda la questione zuccheri, se per esempio i frutti utilizzati non si frullano ma si lasciano solo in infusione non ve ne è un particolare rilascio, quindi il quantitativo assunto rimane minimo.

La dottoressa Chiara Manzi

Bevande aromatizzate, l’idratazione alla base della pelle sana

«Uno degli aspetti fondamentali per avere una pelle sana è l’idratazione – ci dice Chiara – Qualsiasi crema, anche la più costosa, non può funzionare se la nostra pelle è disidratata. Il melograno, oltre ad essere di per sè ricco in acqua, può essere utilizzato per la preparazione di ottimi centrifugati ed acque aromatizzate, che ci permettono di aumentare con gusto i liquidi assunti. Ricordiamo però di diluire i centrifugati con l’acqua, altrimenti risulterebbero troppo ricchi in zuccheri e di bere acque aromatizzate e centrifugati freschi per non perdere il potere antiossidante della vitamina C».

Acqua aromatizzata allo zenzero, la ricetta e i consigli per realizzarla

Acqua aromatizzata allo zenzero

«Più vitalità con l’acqua aromatizzata allo zenzero. Una volta fatta sobbollire l’acqua con la radice di zenzero lasciala raffreddare a temperatura ambiente. Puoi aggiungere all’infuso delle foglie di menta e scorza di limone. Una volta raffreddata trasferisci l'acqua in una bottiglia e conservala in frigo: sarà un’ottima bevanda rinfrescante per iniziare il pasto o da bere durante la giornata!»

Acque aromatizzate, il segreto sta nella varietà (e nella genuinità)

«Per bere acque multivitaminiche e prive di calorie puoi divertirti a preparare le Vitality Drinks, le acque aromatizzate del Metodo Scientifico Cucina Evolution. È facile: lava con cura e taglia a fettine della frutta lasciando la buccia e ogni giorno varia scegliendo mele verdi, mele rosse, arance, pompelmi, fragole, pesche, limoni, a seconda della stagione».

Acque aromatizzate, un segreto per la pelle sana

«In alternativa, puoi aromatizzare l’acqua con foglie di menta o basilico oppure con scaglie di zenzero fresco. Metti la frutta o le erbe aromatiche in una brocca, aggiungi acqua a volontà e lascia aromatizzare in frigorifero. È preferibile consumare la bevanda in giornata».