Latte e yogurt combattono lo stress insieme a tre buone abitudini quotidiane

“Che stress!”: quante volte al giorno ci si trova a ripetere quest'esclamazione e quanto spesso la si sente da colleghi, familiari e amici? Soprattutto adesso che l'“effetto vacanze” è ormai smaltito, le ferie sono diventate un ricordo e la bollente estate 2023 ha lasciato il posto a nubi, piogge e primi freddi. Ritrovare il buonumore, tenere a bada l'irritibilità, dormire meglio e riabituarsi ai ritmi quotidiani non è difficile, ricorda Assolatte, se si adottano buone abitudini quotidiane e si portano in tavola gli alimenti giusti, quelli che aiutano a mettere ko lo stress, come latte e yogurt.

Latte e yogurt aiutano a combattere lo stress

Latte e yogurt sono fonti importanti di triptofano, che stimola la serotonina favorendo il rilassamento, e di fosfolipidi, che agiscono in modo positivo sul tono dell’umore, sulle funzioni cognitive e sulla risposta allo stress. Ecco perché consumare ogni giorno latte e yogurt è il rimedio più sano e naturale per combattere i cali di umore, vincere la difficoltà di concentrazione e i vuoti di memoria, favorire il riposo e ritrovare la carica per affrontare al meglio la vita di ogni giorno. Per potenziare l'effetto antistress di latte e yogurt basta poi adottare semplici (ma salutari) abitudini quotidiane che aiutano a vivere meglio.

Tre buone abitudini quotidiane per combattere lo stress

1. Mattino: fare una colazione completa

I 10 minuti dedicati alla prima colazione sono il miglior regalo che ci si possa fare per iniziare bene la giornata perché permettono di partire con tutta l'energia necessaria per affrontare le giornate impegnative al lavoro o a scuola. Inoltre, diversi studi hanno rivelato che chi fa colazione è nettamente di miglior umore durante l'intera mattina rispetto a chi la salta. Ma fare colazione non basta. Occorre anche farla correttamente: sul tavolo del mattino non devono mai mancare latte e yogurt perché forniscono i fosfolipidi, i migliori amici dell'umore positivo e del cervello sveglio. Chi consuma almeno un latticino al giorno mostra infatti una migliore funzione cognitiva rispetto a chi non li consuma mai o raramente, com'è emerso da uno studio condotto delle Università del South Australia e del Maine.

2. Pomeriggio: tenersi attivi e in movimento

Andare al lavoro a piedi o in bicicletta, correre al parco o portare a spasso il cane sono abitudini che aiutano a mantenere in forma il corpo e ad alleggerire e rilassare la mente. E impegnarsi per andare regolarmente in palestra, in piscina o al campo sportivo è un'ottima maniera per mantenersi più sani e più in forma. Dopo lo sforzo fisico ci si può premiare con il più naturale ed economico degli sport drink: il latte. Grazie al suo contenuto di acqua, carboidrati, proteine ed elettroliti, il latte è una valida alternativa ai tradizionali integratori salini e assicura un rapido recupero post-allenamento. Ma non agisce positivamente solo sui muscoli: tonifica anche l'umore e favorisce il relax, aiutando così a rilassarsi dopo tanta fatica.

3. Sera: andare a dormire a orari regolari

Dormire bene e per il tempo necessario (sette ore a notte) è importante sia per la mente che per il fisico, dà una mano al cuore e permette di svegliarsi in forma e pronti per iniziare la propria giornata. Per tornare a fare sogni d’oro, ricorda Assolatte, è importante fare una cena leggera e poi bersi un bicchiere di latte o mangiarsi uno yogurt prima di coricarsi. In questo modo ci si assicura una buona dose di triptofano, l’amminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, il neurotrasmettitore celebrale che stimola il rilassamento. Per potenziarne l'effetto basta aggiungere a latte e yogurt un poco di zucchero o miele: oltre a renderli più golosi favoriscono l’azione del triptofano sul sistema nervoso, e quindi sono un rimedio adatto anche a chi ha problemi col sonno.