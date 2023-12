Conosci il “grano degli dei”? Ecco tutte le proprietà dell'amaranto

L'amaranto, conosciuto anche come “grano degli dei”, è un cereale antico con una storia nutrizionale che risale a millenni fa. Originario delle Ande sudamericane, l'amaranto ha guadagnato popolarità per le sue proprietà nutrizionali straordinarie e la sua versatilità in cucina.

Amaranto, cerale antico dalla molte proprietà

Origine e caratteristiche dell'amaranto

L'amaranto fa parte della famiglia delle Chenopodiaceae, ed è stato coltivato per secoli dalle civiltà precolombiane come gli Aztechi e gli Incas. Questo cereale si distingue per il suo profilo nutrizionale unico e la capacità di crescere in condizioni ambientali difficili.

Proprietà nutrizionali dell'amaranto

Tra le proprietà dell'amaranto troviamo:

proteine di alta qualità : l'amaranto è ricco di proteine complete, contenenti tutti gli aminoacidi essenziali per il corpo umano. È una fonte eccellente di lisina, un aminoacido solitamente carente in altri cereali.

minerali essenziali : è una buona fonte di calcio, magnesio, ferro e fosforo, contribuendo così alla salute delle ossa, dei muscoli e alla produzione di energia.

ricco di fibre: l'amaranto è ricco di fibre, che favoriscono la digestione, aiutano a regolare il metabolismo e contribuiscono a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

I benefici per la salute dall'amaranto

Tanti i benefici dell'amaranto tra cui:

salute del cuore : le fibre e i fitosteroli presenti nell'amaranto possono contribuire a ridurre il colesterolo LDL nel sangue, aiutando a prevenire malattie cardiache.

controllo del peso : le proteine e le fibre favoriscono il senso di sazietà, aiutando a controllare l'appetito e mantenere un peso corporeo sano.

sostegno al sistema immunitario: i nutrienti presenti possono sostenere il sistema immunitario e promuovere la salute generale.

Come cucinare l'amaranto?

L'amaranto è versatile in cucina e può essere consumato in vari modi: