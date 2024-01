Pandoro, ricetta tradizionale e varianti: attenzione a ingredienti e calorie

Sotto le feste tanti i dolci in tavola, ma due sopra tutti gli altri sono ormai entrati a far parte della tradizione italiana: il panettone e il pandoro. Se il primo è noto per le sue varietà, da quella al cioccolato a quella al pistacchio fino a quella farcita con uvetta e i classici canditi, il secondo si conosce meno. Le sue particolarità e i dettagli sui diversi tipi di pandoro in commercio ci vengono forniti da un approfondimento riportato di seguito, tratto da Humanitas Salute, realizzato grazie alla collaborazione della dottoressa Monica Giuffrè, nutrizionista dell'ospedale Humanitas.

Tutto quello che c'è da sapere sul pandoro

La storia e gli ingredienti del pandoro

Soffice e vaporoso, dalla caratteristica forma a cono e a base di stella a otto punte, il pandoro è un dolce originario di Verona, un'evoluzione del nadalin, altro dolce della tradizione locale proprio a forma di stella. Quali sono i suoi ingredienti? Quelli obbligatori sono elencati in un decreto del 2005 dei ministeri dell'Agricoltura e delle Attività produttive: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo, materia grassa butirrica, ovvero burro, in quantità non inferiore al 20%, lievito naturale costituito da pasta acida, aromi di vaniglia o vanillina e sale.

Più il pandoro si allontana dalla ricetta tradizionale, più aumentano le calorie

Ingredienti semplici per una ricetta semplice che però può essere arricchita in varie misure. Ai produttori di pandoro è data la possibilità di aggiungere ingredienti come latte e derivati, aromi naturali e conservanti come acido sorbico e sorbato di potassio. Per non parlare delle ricette rivisitate che si allontanano dalla tradizione e che regalano ai più ghiotti pandori glassati, farciti e bagnati. Ma pandori “arricchiti” vuol dire anche tante calorie in più.