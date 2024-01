Alle Canarie (ma non solo) per avere la dose giornaliera di vitamina D

Parlando di vitamine, le otto isole dell'arcipelago delle Canarie possono essere considerate un vero e proprio integratore naturale. Questo perché godono di oltre 4mila ore di luce solare all'anno e offrono ampi spazi all'aperto, con ben 1500 chilometri di costa e 1200 chilometri di sentieri. Si tratta di un luogo ideale per assorbire la preziosa vitamina D, un alleato noto per favorire la longevità.

La vitamina D il tesoro naturale delle Isole Canarie

Quindici minuti di sole al giorno per la salute

Anche i medici lo dicono: quindici minuti di esposizione al sole del viso o di qualsiasi altra parte del corpo può dare la quantità giornaliera di vitamina D di cui abbiamo bisogno. «Insieme al calcio, questa vitamina aiuta a prevenire l'osteoporosi, una malattia che fa diventare le ossa più sottili e deboli e più inclini alle fratture - spiega Maria Dolores Gallego Segovia, medico all'Hospital Materno Infantil di Las Palmas de Gran Canaria. Per le sue caratteristiche climatiche, le Canarie sono in grado di favorire la salute delle ossa e il rafforzamento del sistema immunitario, perché la vitamina D, che viene prodotta nella pelle esposta alla luce solare, partecipa alla trasmissione dei segnali neuromuscolari, contribuisce ad alcune funzioni metaboliche, migliora la salute cardiovascolare e può aiutare a prevenire malattie come l'obesità o alcuni tipi di tumori». La dottoressa Gallego Segovia consiglia però anche «di esporsi sempre con una protezione solare alta e mai nelle ore centrali del giorno».

Isole Canarie: sole, montagna, mare e attività sportive

Ecco perché le isole Canarie con le loro splendide spiagge, da quelle di città come Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria a quelle immerse nel patrimonio naturale come El Cofete a Fuerteventura, Nogales a La Palma o Playa Blanca a Lanzarote, sono dunque una vera e propria medicina per il corpo.

Le isole di Lanzarote, La Palma, Gran Canaria e El Hierro hanno una natura così speciale e rigogliosa che sono state riconosciute dall'Unesco come Riserva della Biosfera: grazie al loro clima caldo e gradevole tutto l'anno si può fare il pieno di energia e benessere dedicandosi a trekking, escursioni in mountain bike e anche piacevoli passeggiate sui percorsi pedonali lungomare.

Cibo sano nelle Isole Canarie

E non è solamente il sole fonte di benessere in queste isole, ma anche il cibo a km0, come il pesce, che arriva dalle acque oceaniche direttamente sui banchi del mercato e sulle tavole dei ristoranti. La zona di pesca delle Isole Canarie è una delle più ricche di pesce del mondo, al punto che ogni anno vengono stabilite date e quote di pesce per proteggere le specie più richieste, come il tonno rosso.