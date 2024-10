Addio pancia gonfia: cause, sintomi e rimedi per un addome più leggero

A molte persone sarà capitato di soffrire di gonfiore addominale, un disturbo molto comune nelle donne. Oltre a essere antiestetico e fastidioso, può indicare una serie di altri disturbi. A cosa è dovuto, quindi, questo tipo di gonfiore? Ne ha parlato Benedetto Mangiavillano, gastroenterologo presso il centro Humanitas Medical Care di Arese in un articolo pubblicato su Humanitasalute che qui riportiamo integralmente.

Rimedi contro la pancia gonfia

Che cos’è il gonfiore addominale e quali sono le sue cause?

Il gonfiore addominale è un disturbo causato da un accumulo di gas a livello dello stomaco e dell’intestino e può dipendere da molti fattori.

Negli uomini è dovuto principalmente a un’alimentazione non corretta, fattori di stress, disbiosi, fumo e un consumo eccessivo di alcolici. Nelle donne può dipendere da diverse cause, tra cui:

Una scorretta masticazione , comune in coloro che mangiano troppo velocemente.

, comune in coloro che mangiano troppo velocemente. Cattiva alimentazione (chi soffre di questo disturbo dovrebbe consumare piatti semplici e poco conditi).

(chi soffre di questo disturbo dovrebbe consumare piatti semplici e poco conditi). Bere poca acqua , sebbene dovremmo bere, indicativamente, un bicchiere d’acqua naturale a temperatura ambiente ogni ora.

, sebbene dovremmo bere, indicativamente, un bicchiere d’acqua naturale a temperatura ambiente ogni ora. Determinante intolleranze alimentari .

. Farmaci (in particolare antibiotici, antinfiammatori e gastroprotettori).

(in particolare antibiotici, antinfiammatori e gastroprotettori). Ciclo mestruale.

Malattie croniche e gonfiore addominale

Se la pancia gonfia è accompagnata da altri sintomi, come una repentina perdita di peso o la presenza di sangue nelle feci, è bene predisporre una visita da un gastroenterologo. Questi eseguirà esami clinici e diagnostici per scongiurare eventuali intolleranze o problemi più seri.

Gonfiore addominale: quali problematiche?

Dopo aver escluso patologie organiche, dietro il gonfiore addominale possono celarsi cause come l’intolleranza al lattosio, il colon irritabile o la disbiosi intestinale (Sibo). Se associato a sintomi come perdita di sangue nelle feci o calo ponderale, è opportuno eseguire una colonscopia per una diagnosi accurata.

In cosa consiste la visita gastroenterologica?

La visita gastroenterologica consiste in un colloquio tra il paziente e un medico gastroenterologo, che sulla base dei sintomi riportati dal paziente può trovare una diagnosi e una terapia adeguata. In caso di necessità, può essere indicato il proseguimento con altri esami diagnostici.