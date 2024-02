A San Valentino non solo peperoncino: ecco 5 ingredienti afrodisiaci da provare

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per San Valentino. Tutti sanno che cibo e sesso sono considerati due dei più grandi piaceri della vita, e non è un caso che da sempre ricerchiamo punti di contatto tra questi mondi: tra suggestioni e falsi miti, quel che è vero è che esistono cibi che possono rendere migliore la vita sessuale - o per le loro componenti fisiologiche o per l’impatto psicoemotivo del loro consumo. Se alcuni li conosciamo tutti - il peperoncino, il cioccolato, le ostriche o lo champagne - altri sono sconosciuti ai più, e tutti da scoprire. CiboCrudo, brand italiano di cibo plant-based e crudista, ha pensato di proporre 5 più o meno insospettabili superfood che possono migliorare il benessere sessuale, ormonale e persino la fertilità di uomini e donne.

Quali i migliori ingredienti dell'amore

La Maca: potente afrodisiaco e fonte di vitalità

Nota come “viagra peruviano”, è una pianta usata per secoli in quelle terre come cibo e medicamento, ma è diventata super trendy in occidente solo negli ultimi anni perché sostanza adattogena con doti di sostegno della libido.

La maca

Appartiene alla stessa famiglia dei broccoli e dei cavoli e può essere di vario tipo: quella gialla supporta il benessere ormonale e la fertilità, maschile e femminile, ed è un valido sostegno per le donne in menopausa, visto che corregge naturalmente la loro tipica carenza di estrogeni; quella rossa è particolarmente benefica per gli uomini, soprattutto perché è un supporto al benessere della prostata.

La Mucuna pruriens: per gli sportivi e per gli amanti “da competizione”

La mucuna è il nuovo peperoncino, è ormai l’alimento afrodisiaco per eccellenza, sicuramente quello più cercato in rete. La secolare tradizione ayurvedica ne promuove l’utilizzo per accrescere il benessere psicofisico.

Mucuna pruriens

La sua recente popolarità è legata alle scoperte scientifiche, che rivelano come aiuti la libido degli uomini, sostenga la produzione di dopamina e aumenti i livelli di testosterone - proprio per questo è anche molto apprezzata dagli sportivi.

Lo zafferano: un fiore dai mille poteri

Ecco un altro caso in cui le leggende millenarie sono confermate dalla scienza: lo zafferano ha il potere di contrastare la disfunzione erettile ed è particolarmente efficace per le donne nel migliorare l'eccitazione, la lubrificazione e nel ridurre i dolori correlati al rapporto sessuale.

Se il letto di Zeus, dio dell'Olimpo, era cosparso di fiori di zafferano, la vostra cena di San Valentino potrebbe contare su questo speciale ingrediente, a patto che sia di alta qualità.

Il Ginseng panax: la radice che guarisce tutto

Molto prima che questo particolare alimento divenisse popolare in Occidente, in Asia orientale le proprietà dei suoi principi attivi erano ampiamente riconosciute da almeno 3.000 anni. Il Ginseng era apprezzato per la sua capacità di donare forza e vitalità e ancora oggi lo consumiamo proprio per questi suoi poteri; in particolare, la sua natura “afrodisiaca” è legata alla capacità di potenziare il desiderio, la performance sessuale (specialmente quella maschile) e la fertilità dell’uomo.

Ginseng

Per le coppie di lunga data che puntano ad una relazione che duri tutta la vita, il ginseng è un valido alleato per la longevità perché contribuisce ad abbassare pressione e glicemia, oltre che a ridurre il colesterolo cattivo.

Lo Shatavari: per “colei che ha 100 mariti”

È questa la traduzione dal sanscrito di questa particolarissima radice (il cui nome scientifico è Asparagus Racemosus): una sostanza usata da millenni dall’antica medicina ayurvedica per stimolare la fertilità femminile che, negli ultimi anni, sta ricevendo sempre più attestazioni scientifiche circa i suoi benefici.

Shatavari

Non solo per i suoi potenti antiossidanti ed altri preziosi princìpi attivi - che lavorano al potenziamento del sistema immunitario - ma per il suo contributo al miglioramento della vita sessuale di uomini e donne. Mai come in questo caso ricerca scientifica e folklore millenario sembrano andare d’accordo.