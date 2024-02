L'impatto del caffè sul sistema immunitario: cosa c'è da sapere

Soprattutto per noi italiani il caffè espresso è un'abitudine a cui non si può rinunciare. Molti sono gli effetti positivi che le persone evidenziano, su tutti quello di combattere la stanchezza, ma molti sono anche gli effetti negativi che la caffeina porta con sè se assunta in dosi eccessive. Tra questi c'è il suo effetto sul sistema immunitario. Di questo ne parla Carlo Selmi, responsabile di Reumatologia e immunologia clinica dell'ospedale Humanitas, in un articolo pubblicato su Humanitas Salute che riportiamo integralmente.

Caffè e sistema immunitario: tutto quello che c'è da sapere

La caffeina si comporta come un immunomodulatore

Il caffè, tendenzialmente, mantiene sveglio chi lo consuma: molti fanno affidamento a questa bevanda per tirarsi su e cominciare al meglio la giornata. Ma - metaforicamente - il caffè ha lo stesso effetto sul sistema immunitario? Più che di caffè dovremmo parlare di caffeina. È questa la sostanza naturale presente, oltre che nel caffè, anche nel tè, nel cacao e in altri prodotti, a svolgere l'azione stimolante sul sistema nervoso centrale. Ed è a questa sostanza che dobbiamo guardare quando parliamo di effetti sul sistema immunitario: la caffeina si comporterebbe infatti come un immunomodulatore. Una revisione della ricerca scientifica prodotta sugli effetti del consumo di caffè sull'immunità ha concluso in questi termini: la caffeina modulerebbe tanto la risposta immunitaria innata quanto quella acquisita.

La review è stata realizzata dalla National University of Ireland ed è stata pubblicata nel 2006 su Pharmacology&Therapeutics. Secondo i ricercatori la caffeina, tra gli altri effetti, sopprimerebbe la produzione di citochine pro-infiammatorie come il Tnf-alfa ma anche quella di anticorpi. Dall'abuso di caffè potrebbe invece derivare un contraccolpo al sistema immunitario: berne troppo fa aumentare i livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che ha un effetto depressivo sull'attività dei linfociti (cellule coinvolte nella funzione immunitaria acquisita), portando così a un effetto immunosoppressivo simile a quello che si osserva con i farmaci cortisonici.

Caffè? Meglio il tè per il nostro sistema immunitario

Più utile per il sistema immunitario sembrerebbe invece il consumo di tè. Questo, suggeriscono dei ricercatori del Brigham and Women's Hospital in Boston e dell'Harvard Medical School, incrementerebbe le difese dell'organismo contro le infezioni: i globuli bianchi del sistema immunitario sarebbero cinque volte più veloci nella risposta contro i germi rispetto a quelli dei consumatori di caffè. Tuttavia questo effetto sarebbe conseguenza di un forte consumo di tè: cinque tazze al giorno. Lo studio è stato pubblicato nel 2003 su Proceedings of the National Academy of Sciences. Un discorso a parte merita il consumo di tè verde per la ricchezza di anti-ossidanti come i flavonoidi.

Il consumo di caffè riduce i livelli di acido urico

Diversi studi hanno associato il consumo di caffè all'insorgenza dell'artrite reumatoide, sebbene con risultati contrastanti, e anche dell'artrosi. D'altro canto, invece, l'espresso avrebbe un effetto positivo sul rischio di sviluppare gotta: al consumo di caffè è stata infatti associata una riduzione dei livelli di acido urico (l'iperuricemia è la causa necessaria di artrite nella gotta).