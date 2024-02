La postura può far male alla schiena: tre consigli per preservare la salute

La tensione muscolare costante e la mancanza di movimento sovraccarica i muscoli, le articolazioni della schiena e i dischi intervertebrali che possono andare incontro, rispettivamente, a contratture, insorgenza precoce di artrosi e degenerazione. I muscoli prevalentemente coinvolti sono quelli del collo, del dorso e delle spalle ma, mentre le articolazioni ed i dischi dell'intera colonna vertebrale risentono di una seduta scorretta. Ecco tre consigli per sedersi correttamente in ufficio o a casa. Ne parla il dottor Lorenzo Virelli, fisiatra di Humanitas in un articolo pubblicato su Humanitas Salute, che riportiamo nella sua integrità.

Postura e schiena, tre consigli per preservare la salute

I tre consigli per sedersi correttamente in ufficio o a casa

1. Adotta una posizione ergonomica

Presta attenzione alla configurazione della scrivania, della seduta ed all'altezza del monitor. Quando ti siedi alla scrivania per lavorare, regola l'altezza della seduta in modo che le ginocchia e le anche siano ad un angolo di circa 90°, regola lo schienale in maniera da sostenere il tratto lombare e poggia gli avambracci sul bordo della scrivania in modo da tenere i gomiti flessi a circa 90° e le spalle rilassate. Posiziona il monitor dritto davanti agli occhi, in questa maniera il collo sarà in asse con le spalle e la zona lombare, ed il carico sulla colonna vertebrale sarà minimo. Ricorda che inclinare in avanti la testa ed il tronco fa aumentare di molto il peso che la schiena deve sopportare, pertanto non è consigliabile tenere il monitor troppo in basso. Può essere una buona idea utilizzare un'alzatina per computer ed una pedana sotto i piedi.

2. Muoversi il più possibile durante il lavoro

Sia che tu stia seduto o in piedi, quando lavori gli esperti raccomandano di mantenersi regolarmente attivi con movimenti regolari. Fai una breve pausa e cammina circa una volta ogni ora, se possibile. Il corpo umano è fatto per muoversi e il sistema muscolo-scheletrico si mantiene più sano con il movimento: le articolazioni e i dischi intervertebrali ricevono più nutrimento mentre i muscoli lavorano meglio e sviluppano più difficilmente contratture. Una buona idea, se si ha un ufficio grande con più postazioni libere, è svolgere una parte del proprio lavoro al computer posizionandolo su un tavolo alto e stando in piedi. In questo modo le gambe potranno stendersi.

3. Fare esercizio per rimanere in salute

La chiave per ridurre lo stress a carico della colonna vertebrale, legato ad un lavoro e ad uno stile di vita sedentario, è l'esercizio fisico. Diversi studi dimostrano che l'esercizio fisico praticato con regolarità per almeno un'ora al giorno, è efficace nel prevenire tutte le principali patologie maggiori; inoltre migliora il funzionamento muscolare e articolare, riduce la possibilità di sviluppare mal di schiena e ha effetti positivi sul tono dell'umore e sul riposo notturno.