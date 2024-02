Quali alimenti possono aiutare a combattere fatica e stanchezza?

Quando abbiamo un attacco di fame in un momento di stanchezza è abbastanza comune la tendenza a buttarsi su zuccheri semplici e caffeina. L'impressione è che questi alimenti ci diano subito la carica per ripartire. Ma quali sono allora gli alimenti che davvero aiutano a combattere a fronteggiare la stanchezza e i cali di zuccheri? Ne ha parlato un articolo di Humanitas Salute, che vi riproponiamo di seguito.

Ecco quali sono gli alimenti che aiutano a combattere fatica e stanchezza

«Dire stanchezza - fanno sapere da Humanitas - vuol dire tutto e niente. Questa sensazione può derivare da molti fattori, spesso di tipo psicofisico e assolutamente nella norma. Tuttavia l'astenia, il nome tecnico della stanchezza, è anche la spia di una lunga lista di patologie. Se quindi percepiamo questo sintomo in maniera regolare e non vi sono apparenti motivazioni, è bene farsi prima visitare da uno specialista che possa escludere patologie in corso, e solo dopo ricorrere all'alimentazione come rimedio, magari rivolgendosi ad un nutrizionista». Cosa davvero si dovrebbe mangiare per innalzare il proprio livello di energia quando ci si sente stanchi? Esistono molte opzioni che sono decisamente più sane di quelle che si trovano nella maggior parte dei distributori automatici. Le sostanze nutrienti che producono energia includono: vitamine del gruppo B, carnitina, CoQ10, creatina, ferro, magnesio, proteine e potassio.