Con Sanremo gli italiani tutti cantanti: ecco i cibi amici della voce

Partito il Festival di Sanremo che dal teatro Ariston terrà incollati alla televisione moltissimi italiani che si improvvisano cantanti dal salotto di casa. Ma attenzione alla voce! La voce umana è, infatti, uno strumento meraviglioso, capace di esprimere emozioni, trasmettere messaggi e incantare chiunque l'ascolti. Per chi ama cantare, mantenere la voce in forma è essenziale. Oltre a praticare regolarmente esercizi vocali e ad adottare corrette tecniche di respirazione, ci sono anche alcuni segreti nascosti in cucina che possono contribuire a migliorare la voce e mantenerla in salute. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti chiave da includere nella tua dieta per un canto sempre al top.

Alcuni alimenti che sono alleati della nostra voce

Sanremo, ecco i cibi amici della voce

Miele

Il miele è un vero e proprio toccasana per la voce. Grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti, il miele aiuta a calmare la gola irritata e a ridurre l'infiammazione delle corde vocali. Una tazza di tè caldo con un cucchiaino di miele può essere un ottimo rimedio naturale prima o dopo una sessione di canto intensa.

Zenzero

Lo zenzero è noto per le sue proprietà anti-infiammatorie e antibatteriche. Consumare zenzero fresco o in infuso può aiutare a ridurre il gonfiore della gola e a prevenire infezioni che potrebbero compromettere le prestazioni vocali. Inoltre, il suo sapore piccante può aiutare a eliminare il muco in eccesso, mantenendo le vie respiratorie libere e la voce chiara.

Acqua

L'idratazione è fondamentale per mantenere la voce in salute. Bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno mantiene le corde vocali idratate, favorisce la produzione di saliva e aiuta a prevenire la secchezza della gola. Evita bevande troppo fredde o gassate, che potrebbero irritare le corde vocali.

Frutti di bosco

I frutti di bosco come mirtilli, lamponi e fragole sono ricchi di antiossidanti che aiutano a combattere l'infiammazione e a proteggere le cellule delle corde vocali dai danni causati dallo stress e dall'inquinamento ambientale. Aggiungi una manciata di frutti di bosco al tuo yogurt o prepara un frullato ricco di questi preziosi frutti per un boost di energia e benessere per la tua voce.

Salmone, tonno e sardine

I pesci grassi come il salmone, il tonno e le sardine sono ricchi di acidi grassi omega-3, che hanno proprietà antinfiammatorie e favoriscono la lubrificazione delle corde vocali. Consumare regolarmente pesci grassi può contribuire a mantenere la voce elastica e flessibile, migliorando la sua resistenza e la qualità del suono.

Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde come spinaci, cavolo riccio e bietole sono ricche di vitamine A e C, fondamentali per mantenere le mucose della gola in salute e favorire la rigenerazione delle cellule delle corde vocali. Includi una varietà di verdure a foglia verde nella tua dieta per garantire un apporto ottimale di nutrienti essenziali per la tua voce.

Tè verde

Il tè verde è ricco di antiossidanti e contiene una piccola quantità di caffeina, che può aiutare a migliorare la concentrazione e a stimolare la circolazione sanguigna, favorendo così l'ossigenazione delle corde vocali. Assicurati di bere tè verde senza zucchero o dolcificanti aggiunti per ottenere tutti i benefici per la tua voce.

Aglio

L'aglio è un potente antibatterico e antinfiammatorio naturale. Consumare aglio crudo o aggiungerlo alle tue ricette può aiutare a prevenire infezioni della gola e a ridurre l'infiammazione delle corde vocali. Tuttavia, assicurati di non esagerare, altrimenti rischi di avere un alito poco gradevole!