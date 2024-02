La gastroenterite ha origine virale: carboidrati ok, niente verdura cruda

Tra i malanni di stagione più frequenti e, va detto, anche più fastidiosi ci sono sicuramente quelli che colpiscono l'intestino e l'apparato digerente. Le cause sono spesso di origine virale per cui le precauzioni da prendere per evitare di essere contagiati oppure le soluzioni per curare il virus stesso se si è stati contagiati devono andare in quella direzione. Humanitas Salute, attraverso le considerazioni della dottoressa Manuela Pastore, ne parla in un articolo che pubblichiamo qui integralmente

La gastroenterite ha origine virale

I sintomi della gastroenterite

Definita spesso “influenza intestinale”, la gastroenterite ha origine virale e si manifesta con diversi sintomi a carico prevalentemente dell'apparato gastrointestinale; possono aversi dolori addominali, nausea, vomito e scariche di diarrea. I sintomi tendono a risolversi nel giro di qualche giorno, ma la gastroenterite può durare anche più a lungo. Norovirus, rotavirus, adenovirus enterici e astrovirus sono i virus più comunemente responsabili del disturbo. In genere non occorrono cure specifiche per trattarla, ma solo piccole accortezze, anche se l'assunzione di alcuni farmaci può aiutare a gestire la sintomatologia.

I consigli a tavola per affrontare la gastroenterite