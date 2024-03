Tea tree oil: la soluzione naturale per l'igiene e la salute in cucina

Il tea tree oil è la soluzione naturale perfetta per avere più igiene e salute in cucina. Disinfetta, deodora e rispetta l'ambiente, detergendo efficacemente. Chi cerca un prodotto efficace per la pulizia della cucina, che sia contemporaneamente privo di agenti chimici aggressivi e magari anche gradevolmente profumato, può prepararselo da sé con facilità e in pochi minuti adoperando come ingrediente di base il tea tree oil, che ha dimostrate proprietà germicide. Il tea tree oil è l'olio essenziale estratto dall'albero del tè (Melaleuca alternifolia), pianta originaria dell'Australia.

Il tea tree oil (olio essenziale estratto dall'albero del tè)

Perché il tea tree oil per l'igiene e le pulizie domestiche

Il tea tree oil è dotato di una notevole azione disinfettante e antifungina, ben nota agli appassionati di salute naturale e avvalorata da precise evidenze scientifiche: l'olio essenziale di Melaleuca alternifolia contrasta l'herpes labiale e micosi come il piede d'atleta, velocizza la guarigione dei brufoli quando la pelle è colpita dall'acne, combatte le infezioni da candida e blocca sul nascere mal di gola e raffreddore. Sono proprio le virtù antisettiche di questo presidio dell'aromaterapia a rendere il tea tree oil un valido alleato anche sul terreno dell'igiene domestica, soprattutto in cucina. Qui infatti, ancora più che negli altri locali della casa, è importante ridurre l'impiego di sostanze inquinanti (come i tensioattivi e i composti volatili tossici) spesso pericolose per la salute, oltre che dannose per l'ambiente.

Tea tree oil: come utilizzarlo per pulire cucina, pavimenti e macchie

1. Tea tree oil per le superfici lavabili della cucina

Per la pulizia di pensili, tavolo, piani di lavoro, fornelli e frigorifero stillare 10-15 gocce di tea tree oil in mezzo bicchiere di aceto e versare il tutto in un litro d'acqua calda. Con l'aggiunta di 5-6 gocce di olio essenziale di lavanda (Lavandula angustifolia) l'igiene sarà ancora più profumata.

2. Tea tree oil per i pavimenti

Per igienizzare pavimenti in ceramica, gres e linoleum diluire 8 gocce di olio essenziale di Melaleuca alternifolia in un bicchiere d'alcol e versare in un secchio contenente 3 litri d'acqua e mezzo bicchiere di aceto.

3. Tea tree oil per le macchie più resistenti

Contro lo sporco più ostico aggiungere 5-7 gocce di tea tree oil a 3 cucchiai di bicarbonato, amalgamando il tutto con la quantità d'acqua necessaria a formare una crema, da strofinare con un panno o una spugnetta sulle aree da pulire.