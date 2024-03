Giornata Mondiale dell’Obesità, siamo di fronte ad un'epidemia globale?

L'obesità, diffusa su scala mondiale, non risparmia nessun angolo del pianeta, configurandosi come un'epidemia che coinvolge diverse fasce della popolazione.

La giornata mondiale sull'obesità 2024

Le azioni che, come individui, possiamo intraprendere in questa giornata per rendere concreta la nostra partecipazione e avere un impatto reale

Contrastare l'obesità richiede approcci multidisciplinari, che coinvolgano governi, istituzioni sanitarie, l'industria alimentare, le comunità locali e ciascuno di noi nelle scelte quotidiane per la salute. È fondamentale comprendere che le decisioni individuali contribuiscono alla formazione di comunità, le quali a loro volta costituiscono la popolazione globale.

In relazione a ciò, il nutrizionista nella comunità assume un ruolo chiave all'interno di un sistema integrato, flessibile e multiprofessionale. È incaricato di investigare e raccogliere informazioni epidemiologiche, cliniche e socio-assistenziali per una valutazione nutrizionale approfondita. Il suo compito è mettere a disposizione strumenti adeguati - ad esempio una cucina sana pratica e veloce - e comprensibili per favorire il benessere, il "benstare", il "benpensare" e il "benfare".

L'alimentazione è fondamentale per ridurre il rischio di obesità

L'Organizzazione mondiale della Sanità segnala un triplicarsi del tasso di obesità dal 1975, stimando che al mondo vi siano circa 300 milioni di obesi. L'obesità va oltre l'aspetto estetico, pregiudizio soprattutto di chi resta a guardare, l’obesità è una patologia associata a gravi condizioni mediche croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, dislipidemie, apnee notturne, alcuni tipi di tumori e disturbi della sfera emotiva, che gravano sull’ecosostema comunità e sulle sue risorse.

È essenziale esplorare le motivazioni e lo stato d'animo che portano a eccessi alimentari, considerando l'obesità come una patologia psicofisica e sociale della comunità. Non ci sono differenze tra chi ha 10 kg in più e chi ne ha 50, entrambi hanno la stessa necessità di ricucire la relazione con il cibo.

Questa giornata mondiale non è rivolta agli obesi, siamo noi tutti a giocare un ruolo cruciale nella sensibilizzazione della comunità. Possiamo contrastare l'obesità a partire dai giovani e dai magri.

Giornata mondiale dell'obesità, l'importanza dell'attività fisica

Favorire la consapevolezza nutrizionale fin dalla giovane età, promuovendo l'insegnamento delle abitudini alimentari nelle scuole e sostenendo le famiglie nell'adozione di comportamenti salutari. Parallelamente, non sottovalutare l'importanza dell'attività fisica regolare; incoraggiare uno stile di vita attivo tramite programmi sportivi scolastici con classifiche, incentivi e premi può notevolmente contribuire a valorizzare l'importanza dell'attività fisica.

L'importanza dell'attività fisica per dimagrire

Un prezioso consiglio per i genitori è condividere la colazione con i vostri figli. L'abitudine di non fare una colazione adeguata coinvolge oltre il 40% della popolazione, dimostrando che non è solo un problema dei bambini.

Incoraggiare piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane può fare la differenza. Scegliere cibi vivi freschi, ridurre il consumo di biscotti e merendine sono passi cruciali. L'industria alimentare ha un ruolo chiave nell'offrire opzioni più salutari e trasparenti, incoraggiando la produzione e la promozione di alimenti equilibrati. Qualcosa si sta muovendo, ma siamo ancora lontani dall’epoca in cui i prodotti trasformati sono anche sani.

Convertiamo la Giornata Mondiale dell'Obesità in un'opportunità collettiva di cambiamento, estendendo l'iniziativa a una settimana. Iniziamo oggi stesso il nostro impegno con questo menu alimentare di esempio.

Colazione all’alba

Pane e olio extravergine

Spuntino a metà mattina

Una manciata di frutta secca

Pranzo alla mezza

Alternate una porzione di carne, pesce, uova, tofu, legumi con del pane o delle patate

Merenda spezza pomeriggio

Una fetta di pane e olive

Cena al tramonto

Un piatto pasta, riso o cereali con legumi o verdure condito con un cucchiaio di olio

a seguire un piatto di verdure cotte ripassate in olio evo

Ognuno di noi può contribuire a invertire la tendenza dell'obesità e promuovere la salute globale.