Skincare del viso perfetta? Una tazzina di caffè rallenta l'invecchiamento della pelle

Una pelle più bella? Facile come bere una tazzina di caffè. A confermare gli effetti benefici di questa bevanda sulla salute, in particolare quella della pelle del viso, è una ricerca pubblicata sul Journal of Cosmetic Dermatology, che ha evidenziato come il caffè possa essere un potente alleato per rallentare l'invecchiamento della pelle.

Un nuovo rituale di bellezza…facile come bere un caffè

Sono numerosi gli studi che hanno esaminato il rapporto tra alimentazione e salute della pelle, evidenziando come non siano solo creme, filler e sieri a contribuire alla sua bellezza, ma anche gli alimenti che consumiamo. Se finora il focus degli esperti era rivolto soprattutto ai cibi, questo studio ha voluto concentrare l'attenzione sugli effetti che alcune bevande, come caffè, alcol, the e bibite zuccherate, possono avere sull'invecchiamento della pelle del viso. Per farlo, sono state analizzate le informazioni genetiche e fenotipiche di circa 500 mila tra uomini e donne europei provenienti dalla banca dati britannica UK Biobank, concentrandosi in particolare sulle varianti genetiche ereditatei.

Il caffè, alleato di bellezza dal chicco alla tazzina

Lo studio, tra le principali evidenze, ha riscontrato l'effetto protettivo del caffè sulla pelle del viso: maggiore è il suo consumo, pur moderato che sia, minore sarà il rischio di invecchiamento cutaneo. Un risultato che contribuisce ad arricchire una letteratura scientifica che già aveva eletto il caffè come un vero amico per la pelle. Il suo potere anti-age si attiva fin dal chicco: l'estratto di polpa di caffè è in grado di migliorare l'umidità, la luminosità, l'elasticità, la pigmentazione, la consistenza e il contenuto di collagene della pelle , la cui sintesi, fondamentale per mantenere l'epidermide giovane ed elastica, può essere stimolata dall'olio di caffè verde.

Caffè, una fonte preziosa di antiossidanti naturali

A rendere il caffè un vero elisir di bellezza sono, inoltre, le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, accentuate maggiormente dalla tostatura che rende questa bevanda così caratteristica. Il merito è soprattutto dei polifenoli, antiossidanti naturali di cui il caffè, in particolare quello espresso, è una fonte preziosa: queste molecole hanno infatti il potere di ritardare l'invecchiamento cellulare e quindi di mitigare l'aging della pelle del viso in quanto contrastano i radicali liberi, tra le prime cause dello stress ossidativo che influenza fortemente l'invecchiamento cutaneo.

In particolare, l'acido clorogenico può aiutare a mantenere la pelle del viso più giovane in quanto protegge dai danni dei raggi UV e diminuisce l'iperpigmentazione delle macchie solari.

Caffeina, tra gli attivi anti-age più conosciuti

Bere caffè, insomma, è un rito quotidiano che, oltre a dare energia e carica può aiutare a mantenere la pelle del viso giovane e sana. A potenziare il suo effetto benefico è anche la caffeina, un alcaloide contenuto naturalmente nella pianta di caffè e utilizzato nell'industria cosmetica come ingrediente principale di prodotti anti-age. Questo potente principio attivo, anche a bassi dosaggi, aiuta infatti a inibire lo stress ossidativo, e quindi a rallentare l'invecchiamento cutaneo, grazie alla sua azione di protezione dei cromosomi e di pulizia cellulare.