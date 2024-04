Per molti, primavera è uguale ad allergia. E per molti la domanda sorge spontanea: cosa può mangiare chi soffre di allergia e assume antistaminici? In generale, chi soffre di allergie può mangiare qualsiasi alimento che non scateni una reazione allergica. Tuttavia, è importante tenere presente che alcuni antistaminici possono interagire con determinati cibi, causando effetti collaterali. Ecco alcuni consigli.

Se qualcuno soffre di allergie e assume antistaminici, è importante che eviti i cibi che scatenano le loro allergie

Allergia e antistaminici: consigli da seguire a tavola

Come detto, se qualcuno soffre di allergie e assume antistaminici, è importante che eviti i cibi che scatenano le loro allergie. La scelta dei cibi dipende dalle specifiche allergie della persona. In ogni caso è sempre meglio:

consultare il proprio medico o un dietologo : il modo migliore per sapere cosa mangiare in sicurezza è parlare con un medico o un dietologo. Potranno fornire consigli personalizzati in base alle specifiche allergie e ai farmaci assunti.

il proprio o un : il modo migliore per sapere cosa mangiare in sicurezza è parlare con un medico o un dietologo. Potranno fornire consigli personalizzati in base alle specifiche allergie e ai farmaci assunti. evitare , come detto, gli alimenti che scatenano l'allergia : è fondamentale evitare qualsiasi alimento che abbia causato una reazione allergica in passato.

, come detto, gli : è fondamentale evitare qualsiasi alimento che abbia causato una reazione allergica in passato. essere consapevoli degli alimenti "istamino-liberatori": questi alimenti contengono istamina, una sostanza chimica che può peggiorare i sintomi di allergia.

Allergia e antistaminici: gli alimenti istamino-liberatori

Alcuni esempi di alimenti istamino-liberatori includono:

frutta e verdura: banane, papaya, fragole, alcuni agrumi, kiwi, pomodori;

cacao e cioccolato;

uova;

latte e alcuni derivati;

prodotti della pesca: soprattutto crostacei e alcuni molluschi;

alcool etilico.

Bisogna inoltre prestare attenzione agli alimenti che possono interagire con gli antistaminici. Alcuni antistaminici possono interagire con determinati cibi, causando effetti collaterali come sonnolenza o vertigini. È importante leggere il foglietto illustrativo del farmaco per informazioni su eventuali interazioni con cibi specifici.

Allergia e antistaminici: i cibi sicuri

Il consiglio è dunque quello di mangiare cibi sani e nutrienti. Una dieta sana e bilanciata può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e ridurre i sintomi di allergia. Assicurarsi di mangiare molta frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. Esempi di alimenti che in genere sono sicuri da mangiare per chi soffre di allergie e assume antistaminici: