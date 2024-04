L'importanza di consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno

Una delle regole fondamentali per stare bene, soprattutto per la salute cardiovascolare, è quella di inserisce nella dieta quotidiana cinque porzioni di frutta e verdura, ovvero la quantità consigliata dall'Oms-Organizzazione mondiale della sanità. Tuttavia, pur sapendolo, solo il 7% degli italiani (di età compresa tra i 18 e i 69 anni) segue questo prezioso consiglio, mentre il 52% ne assume solo 1-2 porzioni, il 38% circa 3-4 porzioni e il 3% non ne consuma affatto. Questi i dati rilasciati dal Gruppo Prodotti a Base Vegetale di Unione Italiana Food, in occasione della “Giornata mondiale della Salute", in programma il 7 aprile.

L'importanza delle 5 porzioni di frutta verdura al giorno

Dove in Italia si consumano più frutta e verdura?

Il consumo è quasi sempre inferiore nelle regioni del centro-sud rispetto a quelle del nord, a eccezione della Sardegna, dove si registra una percentuale fra le più alte della Penisola (14%). Le regioni sopra la media nazionale sono Liguria, Piemonte, Veneto, la provincia di Trento e la Basilicata che, con il 10% della popolazione che consuma tutte le porzioni raccomandate, si stacca dalle quote delle regioni limitrofe. Tra le aree con la “maglia nera”: Calabria e Campania, ma anche Puglia e Molise. Recenti indagini del Gruppo Prodotti a Base Vegetale di Unione Italiana Food registrano inoltre che 4 italiani su 5 li scelgono perché li considerano sani e 7 su 10 perché gustosi.

Più frutta e verdura contro le malattie del cuore

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, un consumo adeguato di frutta e verdura cambierebbe la mappa mondiale delle malattie cardiovascolari: si stima che con 600 grammi di frutta e verdura al giorno si eviterebbero oltre 135mila decessi, 1/3 delle malattie coronariche e l'11% degli ictus.

«È dimostrato da numerose evidenze scientifiche - afferma Lucilla Titta, biologa nutrizionista interpellata dal Gruppo Prodotti a Base Vegetale - che un'alimentazione protettiva per la salute si basi su alimenti di origine vegetale come ortaggi, legumi, cereali e derivati integrali, frutta fresca, frutta a guscio semi oleosi e olii vegetali». «Quando si parla di frutta e verdura - commenta Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione - basta seguire una semplice regola: mangiarne di tutti i colori».