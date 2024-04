Cinque alimenti da mettere nel carrello ad aprile per una dieta sana e gustosa

Con l'arrivo di aprile, la primavera entra nel pieno del suo splendore. È il momento ideale per riempire il carrello della spesa di ingredienti deliziosi e nutrienti, in grado di dare nuova vita ai nostri menu dopo una certa ristrettezza di scelte che, inevitabilmente, caratterizza i mesi invernali.

Le fragole, uno degli alimenti da consumare nel mese di aprile, sono ricche di vitamina C

A partire da ora e per le prossime settimane, è consigliabile non dimenticare questi cinque alimenti ogni volta che ci si reca al mercato o al supermercato..

I cinque alimenti da consumare ad aprile

1. Asparagi

In aprile gli asparagi fanno la loro comparsa nei negozi di alimentari con la loro vivace tonalità verde e il sapore delicato. Ricchi di fibre, con un discreto contenuto di vitamine (C, E, K e betacarotene), minerali (potassio, calcio, magnesio) e polifenoli antiossidanti e caratterizzati da proprietà diuretiche, in cucina gli asparagi sono versatili: possono essere lessati, arrostiti, saltati in padella, consumati insieme alle uova all'occhio di bue e aggiunti a zuppe e risotti.

2. Fragole

Fragole succose, dolci e piene di sapore, si prestano a essere consumate così come sono, in macedonie miste irrorate da succo di limone o in squisiti frullati (mettile in freezer e poi nel frullatore: avrai una resa perfetta). Una porzione di fragole fornisce più della quantità giornaliera raccomandata di vitamina C, essenziale per la salute del sistema immunitario e dalle note proprietà antiossidanti, che vengono enfatizzate dalla quota di antociani, flavonoidi e acido ellagico delle fragole. Il mio consiglio? Acquistale da agricoltura biologica.

3. Rabarbaro

Aprile segna l'inizio della stagione del rabarbaro, una verdura troppo poco utilizzata, se non come ingrediente di marmellate e liquori. È un peccato, perché il rabarbaro ha un sapore unico, dolce con retrogusto amarognolo, adatto a creare abbinamenti insoliti e originali. Da provare cotto in padella, al forno o bollito, come contorno di carni e pesci grassi.

4. Rucola

Con il suo gusto distintivo e piccantino, la rucola dà un tocco in più alle insalate di aprile. Da utilizzare anche aggiunta a piatti di pasta o come guarnizione del panino o della pizza. Oltre a vitamine e minerali (vitamina K, betacarotene, vitamina C, acido folico, calcio, potassio e ferro), la rucola apporta isotiocianati, composti dalle proprietà antitumorali, analogamente ai suoi parenti invernali della famiglia delle brassicacee, quali i broccoli.

5. Nespole

Tipiche e, anzi, pressoché esclusive di aprile, le nespole sono perfette da mangiare da sole, a fine pasto o come spuntino, o aggiunte a insalate di frutta e dessert sani, a cui impartiscono una nota gradevolmente aspra. Anche questi frutti sono ricchi di vitamina C, ma pure di potassio, minerale importante per la salute cardiaca e la regolazione della pressione sanguigna, e sopratutto di fibra alimentare. La fibra fa bene perché rallenta l'assorbimento degli zuccheri e contribuisce al senso di sazietà, nonché al tuo microbiota intestinale, dal momento che è il principale nutrimento dei batteri benefici che vivono nelle nostre viscere.