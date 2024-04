Bere tè riduce il rischio di fratture: tre tazze al giorno la quantità ideale

Bere tre tazze di tè al giorno riduce del 30% il rischio di fratture. Almeno questo è quanto emerso da uno studio della Flinders University (Australia), pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno monitorato la salute di quasi 1.200 donne anziane per dieci anni. Le volontarie avevano un’età media di 80 anni all'inizio dello studio e sono state interrogate circa la loro dieta con particolare attenzione alla quantità di tè consumato.

Bere una tazza di tè al giorno riduce il rischio di fratture

Nel corso di dieci anni 288 hanno subito delle fratture, 129 delle quali fratture dell'anca. Però, coloro che hanno bevuto almeno tre tazze di tè al giorno hanno avuto quasi un terzo di probabilità in meno di subire una frattura ossea. Secondo i ricercatori, il tè contiene delle sostanze note come flavonoidi in grado di rafforzare le ossa e di accelerare la produzione di nuove cellule ossee, mentre rallentano l'erosione di quelle esistenti.

Esistono molti tipi di tè, ognuno con le proprie caratteristiche e sapori

Gli esperti di www.nutritienda.com, l'azienda online specializzata nel settore dei prodotti di salute e bellezza, hanno raccolto le caratteristiche dei tipi di tè consumati in Italia, affinché si possa scegliere il tipo di tè di cui si ha bisogno oggi.

Esistono diverse tipologie di tè

Tè nero

Il colore ambrato e il suo gusto intenso lo rendono uno dei tè più apprezzati: è l'opzione ideale per iniziare la giornata, soprattutto per chi desidera ridurre il consumo di caffeina senza dover rinunciare a un apporto extra di energia. Una tazzina di caffè contiene dai 65 ai 175 mg di caffeina mentre una tazza di tè nero, tra quelli con la maggiore quantità, ne contiene circa 50 mg. Il caffè ti riattiva in modo rapido ma il suo effetto svanisce presto mentre una tazza di tè rilascia la caffeina nell'arco della giornata, per cui l'effetto energetico dura più a lungo. Il tè nero si differenzia dalle altre varietà perché è quello più ossidato: i principali componenti attivi del tè sono i flavonoidi, composti fenolici dall'azione antiossidante. Il tè nero si distingue per il suo contenuto di teaflavine.

Tè rosso

Questo tipo di tè ha un colore rossastro, un sapore terroso e si differenzia dalle altre varietà per la sua preparazione speciale. Per diversi anni le grandi foglie di tè vengono immagazzinate e compresse in determinate condizioni, dove i microorganismi lo fermentano e trasformano il tè verde in tè rosso. È noto per essere un grande alleato nei processi di perdita di peso. Questa bevanda non apporta calorie ed è l'alternativa perfetta alle bevande zuccherate. Inoltre è un'opzione valida per aumentare l'assunzione di liquidi nel corso della giornata ed evitare in questo modo la ritenzione idrica. Per il suo contenuto di composti astringenti può essere gustato dopo i pasti per favorire una corretta digestione.

Tè verde

È fresco e leggero e in base al tipo di tè verde scelto, può avere un sapore dal tocco amaro. È ricco di antiossidanti poiché contiene catechine, un gruppo di polifenoli dalle proprietà antinfiammatorie che contrastano l'azione dei radicali liberi, per questo motivo è presente in molti cosmetici di bellezza, soprattutto quelli specifici per la pulizia delle pelli grasse o a tendenza acneica, perché esercita un'azione purificante e detergente. Come il tè rosso, il tè verde aiuta ad aumentare l'assunzione dei liquidi ed è utile per evitare la ritenzione idrica; inoltre riduce l'assorbimento del colesterolo e previene l'ostruzione e la rigidità delle arterie, per cui migliora la salute cardiovascolare. Il suo contenuto di caffeina lo rende una bevanda leggermente stimolante, favorisce il consumo di energia e di conseguenza aiuta a bruciare più grassi, purché questo consumo sia accompagnato da abitudini salutari.

Tè bianco

Tra queste quattro varietà è quella dal gusto più delicato, per cui è l'opzione ideale per chi vuole iniziare a consumare questa bevanda o per chi non ama particolarmente gli infusi. È una delle varietà con la maggiore quantità di antiossidanti, per cui è un ingrediente utilizzato nei prodotti di bellezza, infatti è conosciuto come il “tè della bellezza”. Il tè bianco contiene sostanze antinfiammatorie, aiuta a mantenere una buona salute dentale e non macchia i denti.