Cerchi un antistaminico naturale? Prova il ribes nero

Il ribes nero (Ribes nigrum), ampiamente conosciuto anche come cassis nella produzione di liquori, non è solo un ingrediente culinario, ma anche un prezioso alleato per la salute. Le sue proprietà terapeutiche lo rendono, infatti, un elemento fondamentale nella naturopatia e nella medicina naturale, particolarmente efficace nel regolare reazioni allergiche e nel modulare l'infiammazione associata a diversi disturbi. Vediamo come con Luca Avoledo (biologo nutrizionista, dottore magistrale in scienze della nutrizione umana, dottore magistrale in scienze naturali, master universitario in naturopatia).

Il ribes nero è un alleato prezioso per contrastare infiammazione

Ribes nero, l'antistaminico naturale

Spesso soprannominato "l'antistaminico naturale" o persino "il cortisone naturale", il ribes nero trova applicazione in una vasta gamma di condizioni di salute, tra cui riniti, asma, orticaria, bronchiti e dolori muscoloscheletrici. La sua azione anti-infiammatoria lo rende utile anche in casi di influenza, mal di gola e dermatiti.

Le preparazioni di ribes nero

Una delle forme più diffuse di preparazione è il macerato glicerico di ribes nero, ottenuto dalla macerazione delle gemme della pianta. Questo prodotto è diluito in una soluzione idrogliceroalcolica e generalmente assunto sotto forma di gocce, da 50 gocce diluite in due dita d'acqua, da assumere 2-3 volte al giorno. L'olio di ribes nero, estratto dai semi della pianta e ricco di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6, è invece disponibile in perle da 500 milligrammi, da assumere in dosi di 2-4 perle al giorno durante i pasti.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Ribes nero, trattamento sicuro

Per quanto riguarda le controindicazioni e gli effetti collaterali, il trattamento con ribes nero è generalmente sicuro e compatibile con altre terapie farmacologiche. È importante consultare un professionista sanitario prima di iniziare qualsiasi regime terapeutico a base di erbe. Il ribes nero può essere assunto singolarmente o in combinazione con altri rimedi naturali con azione antinfiammatoria e antiallergica, offrendo così un approccio completo e sinergico al benessere generale.