Piccoli super food, scopriamo i germogli: perché mangiarli?

I germogli, ovvero i semi di diverse piante fatti germinare, sono un alimento ricco di nutrienti e con un sapore unico che può arricchire la tua dieta in molti modi. In questo articolo, vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere.

I germogli sono dei veri super food

Perché inserire i germogli nell'alimentazione?

I germogli sono una vera e propria miniera di vitamine, minerali, enzimi e antiossidanti. Contengono in particolare vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, ferro, calcio, magnesio e potassio. Per questo i germogli sono considerati dei “super food”. Vediamo quali sono le proprietà dei germogli:

Rafforzano il sistema immunitario : l'alto contenuto di vitamina C e antiossidanti aiuta a contrastare i radicali liberi e rinforza le difese dell'organismo.

Favoriscono la digestione : gli enzimi presenti nei germogli facilitano la digestione di altri alimenti, migliorando l'assorbimento dei nutrienti.

Aiutano a controllare il peso : i germogli sono poveri di calorie e ricchi di fibre, che aumentano il senso di sazietà e favoriscono il transito intestinale.

Possono ridurre il rischio di malattie croniche: alcuni studi suggeriscono che il consumo di germogli possa ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e il diabete.

I germogli sono molto versatili in cucina

I germogli, ingrediente versatile in cucina

I germogli possono essere consumati crudi in insalate, panini, frullati o cotti leggermente per guarnire primi piatti, secondi o wok di verdure. Saporiti e croccanti, i germogli hanno, infatti, un sapore fresco e leggermente piccante, con una consistenza croccante che li rende un'aggiunta deliziosa a qualsiasi piatto. Ma non solo i germogli sono facili da coltivare a casa: puoi coltivare i germogli da solo in barattoli di vetro, con poca spesa e in poco tempo. Ecco alcuni consigli per il consumo:

Scegli germogli freschi e croccanti .

Lavali accuratamente prima di consumarli.

. Consumali entro pochi giorni dalla raccolta.

Inizia con piccole quantità e aumenta gradualmente il consumo.

Se hai un sistema immunitario compromesso, consulta il tuo medico prima di consumare germogli.

Tipi di germogli da mangiare

Esistono molti tipi di germogli, tra i più comuni troviamo: