Un avocado al giorno toglie il medico di torno: lo dice la scienza

Se una volta si diceva… una mela al giorno toglie il medico di torno, oggi forse sarebbe il caso sostituire la mela con l'avocado. Originario del Messico e dell'America Centrale, l'avocado sta guadagnando sempre più popolarità grazie al suo profilo nutrizionale unico: a differenza di altri frutti, è ricco di grassi, calorie e proteine, oltre a fibre, potassio, magnesio, vitamine del gruppo B, vitamina E e carotenoidi. E secondo le recenti ricerche incorporare un avocado al giorno nella propria dieta può apportare numerosi benefici per la salute, come dimostrato da diversi studi scientifici. Vediamoli nel dettaglio.

Un avocado al giorno migliora la salute dell'intestino

Ricco di fibre, l'avocado favorisce la crescita dei batteri benefici nell'intestino, fondamentali per una digestione sana e un sistema immunitario forte. Uno studio del 2022 pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry ha rilevato che il consumo di avocado aumenta la produzione di acidi grassi a catena corta nell'intestino, utili per la salute del colon.

Un avocado al giorno aiuta a mantenere un peso sano

Nonostante l'alto contenuto calorico, gli avocado possono aiutare a gestire il peso. Uno studio del 2022 pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha osservato che le persone che mangiavano un avocado al giorno per sei mesi mantenevano un peso corporeo stabile. Inoltre, uno studio del 2019 pubblicato su Nutrients ha scoperto che il consumo quotidiano di avocado può persino prevenire l'aumento di peso.

Un avocado al giorno riduce il rischio di malattie cardiache

L'avocado è ricco di nutrienti benefici per il cuore, come potassio, magnesio, fibre e grassi monoinsaturi. Questi possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e coronariche. Uno studio del 2022 pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha rilevato che il consumo di avocado è associato a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e coronariche dal 16% al 22%.

Un avocado al giorno migliora la funzione cerebrale

La luteina presente nell'avocado combatte i radicali liberi e protegge il cervello. Inoltre, il suo consumo è associato a migliori prestazioni cognitive e di memoria. Uno studio del 2020 pubblicato sull'International Journal of Psychofisiology ha rilevato che la luteina migliora la funzione cognitiva. Uno studio Frontiers in Nutrition del 2021 ha rilevato che gli individui più anziani che mangiano avocado o guacamole avevano punteggi cognitivi significativamente più alti in tutti i test cognitivi, in particolare nella memoria.