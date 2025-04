Dalla Sicilia alla Calabria: dove l'avocado diventa un'eccellenza locale

Negli ultimi anni, l'avocado ha conquistato un posto d'onore sulle tavole di tutto il mondo, diventando simbolo di una dieta sana e alla moda. Originario dell'America centrale, questo frutto ha visto una crescita esponenziale nel consumo globale, trainata da tendenze culinarie come il sushi e l'avocado toast. Ma dietro la sua popolarità si celano preoccupazioni ambientali legate alla produzione intensiva nei paesi d'origine. Parallelamente, l'Italia ha iniziato a coltivare avocado, offrendo una variante locale a questo fenomeno globale.

L'avocado biologico italiano: le aziende che stanno cambiando il gioco in Sicilia e Calabria

L'ascesa dell'avocado nella cultura alimentare e l'impatto ambientale

L'avocado è passato da essere un ingrediente esotico a presenza fissa nei menu dei ristoranti e nelle cucine domestiche. Il suo gusto è delicato, leggermente burroso e con una nota di nocciola. Ha una consistenza cremosa e vellutata, che lo rende piacevole al palato. Non è particolarmente dolce né amaro, ma ha un sapore neutro e leggermente erbaceo, il che lo rende perfetto per essere abbinato sia a ingredienti salati (come lime, sale, pepe, pomodoro) che dolci (come miele o frutta). La varietà può influenzare il sapore: per esempio, l'avocado Hass ha un gusto più ricco e una texture più cremosa rispetto ad altre varietà più acquose e delicate. Il boom nel consumo di questo frutto è stato alimentato anche dalla percezione dell'avocado come superfood, ricco di grassi buoni, vitamine e minerali, elementi che hanno contribuito a consolidarne l'immagine salutare.

La crescente domanda di avocado ha spinto molti paesi produttori, come Messico, Perù e Cile, ad aumentare le superfici coltivate. Questo ha comportato conseguenze ambientali significative. In alcune regioni, per far spazio alle piantagioni di avocado, si è ricorsi al disboscamento massiccio, compromettendo la biodiversità locale. Inoltre, l'avocado è una coltura ad alta intensità idrica: per produrre un chilogrammo di frutti sono necessari migliaia di litri d'acqua. Questo ha portato, in alcune aree, alla deviazione di corsi d'acqua e allo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche, causando tensioni con le comunità locali e danni agli ecosistemi.

L'avocado made in Italy: una realtà emergente

Negli ultimi anni, l'Italia ha visto emergere iniziative di coltivazione dell'avocado, in particolare nelle regioni meridionali come Sicilia, Calabria e Sardegna. Il clima mite di queste zone si è rivelato adatto alla crescita di questo frutto tropicale. Questa produzione locale offre diversi vantaggi: riduce la necessità di importare avocado da paesi lontani, abbattendo le emissioni legate al trasporto, e garantisce una maggiore freschezza del prodotto. Inoltre, la coltivazione in Italia può essere monitorata più facilmente, assicurando il rispetto di standard ambientali e sociali elevati. Trovarlo online ormai è molto semplice: ecco alcune realtà che ti potranno spedire direttamente a casa un avocado 100% italiano.

Sicilia Avocado

I frutti di Sicilia Avocado vengono coltivati tra le pendici dell'Etna e il mar Ionio

Questa azienda in realtà è nata nel 2013 dalla scommessa di alcuni imprenditori agricoli che hanno abbandonato vigne e limoni per coltivare solo ed esclusivamente avocado, seguendo l'andamento del mercato. Coltivano tra le pendici dell'Etna e il mar Ionio diverse varietà (Hass, Bacon, Fuerte,Orotava, Reed) al fine di garantire continuità nella produzione. Complici le condizioni pedoclimatiche di alcune zone della Sicilia, simili se non superiori a quelle dei paesi tropicali, e l'intuizione tempestiva, questa azienda è oggi una delle più quotate in tema avocado. Nel loro sito si trova lo shop online che consente di acquistare cassette di avocado e di altra frutta esotica, ma anche qualche chicca come l'olio di avocado.

Sicilia Avocado Via Isidoro Bracchi 95014 Giarre (Ct) Tel +39 379 1426226

I frutti del sole

I frutti del sole: l'avocado è uno dei prodotti di punta di questa realtà

Un'azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti biologici siciliani, nata con un minuscolo magazzino nel 1992 a Marsala con la volontà di coltivare e distribuire prodotti biologici siciliani selezionati e qualitativamente superiori. Negli anni, visto la sempre maggiore richiesta sul mercato, la decisione di introdurre anche la coltivazione di avocado, che oggi è uno dei prodotti di punta di questa realtà. Si possono acquistare anche online, insieme a tanti gioielli raccolti nei 60 ettari di terra che oggi caratterizzano la biodiversità della proposta de I frutti del sole.

Passo Ladro

Passo Ladro produce avocado tra Noto e Siracusa

Passo Ladro prende il nome dalla contrada “Passu Ladru”, sita tra Noto e Siracusa, un luogo di scorribande e briganti che erano soliti razziare i campi alla fine dell'800. Di fatto, però, questo è un progetto che vuole ripristinare l'equilibrio sociale e naturale di questa terra attraverso la coltivazione, e distribuzione, di agrumi, verdura, manghi, papaye e avocado disponibile in versione Baby e Hass. La consegna è prevista in 2/3 giorni lavorativi dal momento dell'ordine. Online è possibile trovare anche altri prodotti, come passate di pomodoro, miele, pesti, legumi e sottoli.

Passo Ladro Km 6.3, SS287 96017 Noto (Sr) Tel +39 366 7748215

Terre di Zoè

Gli avocado calabresi di Terre di Zoè

Dalla Sicilia facciamo un salto in Calabria. Le Terre di Zoè è un'azienda di famiglia con epicentro nella piana di Gioia Tauro. Le olive per la preparazione di olio extravergine negli anni hanno lasciato spazio anche alla coltivazione di agrumi e frutti, mentre col tempo sono state aggiunte nuove coltivazioni e nuove fasi di lavorazione e trasformazione delle materie prime. Nello shop online si possono trovare dunque olio extravergine d'oliva, succhi e composte, oltre chiaramente agli avocado biologici.

Locroi

Gli avocado biologici di Locroi

Siamo sempre in Calabria con Locroi, l'azienda con la quale Luca Siciliano ha scelto di cambiare vita una volta tornato nella sua terra d'origine dopo diversi anni trascorsi tra Milano e gli Stati Uniti, prima per studio poi per lavoro. I suoi agrumi e avocado biologici crescono a Locri sulla costa jonica calabrese seguendo il metodo di coltivazione biologica. La raccolta degli avocado varietà Hass nel bacino del mediterraneo avviene tra novembre e aprile, un poco prima per quelli della varietà Bacon, ecco perché non si trovano sempre disponibili nello shop online.