Soffri di insonnia? Prova il papavero, amico del sonno e non solo

I campi sono un tripudio di papaveri rossi. Ma è bene non lasciarli nei campi, perché non tutti sanno che i papaveri sono anche un toccasana per la salute. Il papavero, che fiorisce da maggio a settembre, vanta, infatti, mille proprietà terapeutiche che vale la pena scoprire.

Il papavero, fiore ricco di proprietà benefiche

I benefici del papavero

Il papavero è, davvero, un rimedio naturale per diversi disturbi. I petali di papavero, ad esempio, sono utili per colorare sciroppi e bevande, ma non solo. Hanno infatti un leggero effetto sedativo ed espettorante, efficaci contro tosse e catarro. Inoltre, i semi di papavero sono una preziosa fonte di grassi come l'acido linoleico (omega 6) e proteine, oltre che di oligoelementi come manganese e calcio. Già da tempo, il papavero è conosciuto per le sue proprietà benefiche per il nostro organismo. Può aiutare a combattere ansia e stress grazie al suo blando effetto sedativo e calmante. Inoltre, è utile contro punture d'insetto e scottature.

Perché mangiare il papavero?

Il papavero ha diverse proprietà benefiche per la salute:

Proprietà digestive: i semi di papavero sono ricchi di fibre, che aiutano a regolare la digestione e a prevenire la stitichezza.

Proprietà antiossidanti: i semi di papavero contengono antiossidanti che combattono i radicali liberi e proteggono le cellule dai danni.

Proprietà antinfiammatorie: i semi di papavero hanno proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre il dolore e l'infiammazione.

Proprietà calmanti: i fiori di papavero contengono alcaloidi che hanno proprietà calmanti e rilassanti. Possono essere utili per favorire il sonno e ridurre l'ansia.

Proprietà nutritive: le foglie di papavero sono ricche di vitamine e minerali, tra cui calcio, ferro, magnesio e vitamina A.

I semi di papavero hanno proprietà antinfiammatorie

È importante però ricordare che il papavero contiene alcaloidi, come la morfina, che possono essere dannosi se assunti in dosi elevate. È quindi importante consumare il papavero con moderazione.

Papavero un alleato contro l'insonnia

Come detto dal papavero arriva un rimedio naturale contro l'insonnia: mettete 5 grammi di petali secchi di papavero in una tazza d'acqua bollente, lasciate in infusione per 10 minuti e filtrate. Dolcificate con miele di tiglio e bevete l'infuso ancora caldo 10 minuti prima di andare a letto.

Il papavero, salute e gusto in cucina

Oltre alle sue proprietà terapeutiche, il papavero trova spazio anche in cucina. Le foglie giovani, ad esempio, possono essere utilizzate per insaporire minestre e zuppe, oppure cotte in padella con burro e formaggio grattugiato, olio, aglio e peperoncino. I semi di papavero, invece, sono perfetti per insaporire pane e dolci, oppure per ricavare un olio ricco di lecitina, utile per abbassare il colesterolo e condire l'insalata. Il papavero, dunque, è un fiore dalle mille virtù, da apprezzare non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi benefici per la salute e il suo utilizzo in cucina. Un vero toccasana tutto da scoprire.