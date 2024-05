Viaggio zaino in spalla? Ecco gli snack più salutari da portare

Nel mondo degli avventurosi giramondo, il cibo non significa solo riempire la pancia; fa parte del viaggio, dà forma alle esperienze e crea ricordi. Scelte intelligenti di snack possono trasformare un viaggio da ordinario a straordinario, fornendo il carburante necessario in modo gustoso e conveniente. Sapevi che, secondo un sondaggio di Quora, il trail mix (tipicamente una combinazione di muesli, frutta secca, noci e talvolta caramelle) è lo snack preferito dai viaggiatori zaino in spalla di tutto il mondo? «Un'alimentazione efficiente è fondamentale per i viaggiatori con lo zaino in spalla. Uno spuntino perfetto combina portabilità, densità di nutrienti e un gusto delizioso per mantenere alto il morale», afferma Julianna Marshall della International Drivers Association.

Fondamentale lo snack giusto per chi viaggia zaino in spalla

I benefici di viaggiare zaino in spalla

Il viaggio con lo zaino in spalla rappresenta una fuga dalla routine quotidiana, consentendo ai vagabondi di esplorare, incontrare nuove persone e immergersi in culture diverse. Questo stile di viaggio indipendente e a basso budget spesso richiede un'attrezzatura minima, portando un senso di libertà e spontaneità che è diventato sempre più attraente nel nostro mondo imprevedibile.

Inoltre, viaggiare con lo zaino in spalla offre molteplici benefici per la salute. Promuove la forma fisica attraverso esercizi rigorosi durante il viaggio, allevia lo stress e l’ansia incoraggiando l’esposizione alla natura, migliora le capacità di risoluzione dei problemi affrontando le sfide del viaggio e favorisce la crescita personale offrendo opportunità di scoperta di sé e fiducia in sé stessi.

Viaggio zaino in spalla: cosa portare da mangiare

Ma allora che cosa portare da mangiare per chi viaggia zaino in spalla? Un sondaggio condotto da Travelling Lines e Quora afferma che questi sei tipi di snack sono i preferiti da molti viaggiatori con lo zaino in spalla:

Trail mix (composto generalmente da muesli, frutta secca, noci e talvolta caramelle): questo è lo spuntino per eccellenza per chi viaggia con lo zaino in spalla per buone ragioni: è leggero, non deperibile e ricco di proteine, fibre e grassi sani. Secondo i dati di Quora, è la scelta migliore tra i backpackers di tutto il mondo. Jerky: la popolarità di questo snack a base di carne disidratata si basa sul suo alto contenuto proteico per peso. Un recente studio del Country Archer Provisions attesta la sua popolarità tra i viaggiatori con lo zaino. Burro di noci: causa della sua elevata densità calorica, i viaggiatori con lo zaino in spalla cercano il burro di noci per un rapido apporto di energia, come supportato da un sondaggio di Nike. Barrette di granola: uesti snack portatili combinano cereali integrali, noci e dolcificanti, raggiungendo un equilibrio tra nutrizione e gusto che, secondo Nancy Eats, li ha resi molto popolari tra i viaggiatori con lo zaino. Frutta secca: la frutta secca è ricca di vitamine, minerali e fibre e è apprezzata dai viaggiatori con lo zaino per la sua longevità e praticità, come rilevato in uno studio di Healthline. Formaggio: e varietà dure che resistono alle temperature più calde offrono calcio, proteine e un sapore in più, rendendole la scelta preferita dei viaggiatori con lo zaino, secondo un sondaggio pubblicato da Two Trail Birds.

Cinque consigli per viaggiare con lo zaino in spalla in sicurezza all'estero

Il viaggio con lo zaino in spalla è un’esperienza emozionante, arricchente e trasformativa che mette alla prova la nostra adattabilità e resistenza. La sicurezza dovrebbe essere sempre al primo posto in ogni viaggio, garantendo avventure memorabili e responsabili. Tra i consigli da non dimenticare: