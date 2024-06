Festeggiamo il Pride Month con i cibi arcobaleno che fanno bene alla salute

Giugno è il Pride Month. Un mese dedicato a celebrare l'inclusione della comunità LGBTQ+, a promuovere l'uguaglianza e a sensibilizzare sui temi dei diritti civili. In questa speciale occasione, non solo sfoggiamo i colori dell'arcobaleno con orgoglio, ma li portiamo anche in tavola. Il cibo, infatti, non è solo nutrimento, ma anche espressione di gioia, condivisione e inclusività. Ecco alcuni cibi "arcobaleno" da consumare durante il Pride Month, non solo per il loro aspetto festoso, ma anche per i loro preziosi benefici per la salute.

I cibi arcobaleno, ovvero quelli che assumono colori vivaci e variegati, fanno bene alla nostra salute per diversi motiv

Per il Pride Month portiamo i colori arcobaleno a tavola

I cibi "arcobaleno", ovvero quelli che assumono colori vivaci e variegati, fanno bene alla nostra salute per diversi motivi. Ogni colore rappresenta una specifica categoria di frutta e verdura, ricca di nutrienti essenziali per il nostro organismo.

Rosso: Antocianine (antiossidanti), licopene (protegge le cellule), vitamina C (rafforza il sistema immunitario)

Antocianine (antiossidanti), licopene (protegge le cellule), vitamina C (rafforza il sistema immunitario) Arancione: Betacarotene (provitamina A), luteina e zeaxantina (proteggono la vista), vitamina C

Betacarotene (provitamina A), luteina e zeaxantina (proteggono la vista), vitamina C Giallo: Carotenoidi (antiossidanti), vitamina C, vitamina K (importante per la coagulazione del sangue)

Carotenoidi (antiossidanti), vitamina C, vitamina K (importante per la coagulazione del sangue) Verde: Clorofilla (antiossidante, depurativa), fibre, acido folico (importante per la produzione dei globuli rossi)

Clorofilla (antiossidante, depurativa), fibre, acido folico (importante per la produzione dei globuli rossi) Blu/Viola: Antocianine (antiossidanti), vitamina C, fibre

Antocianine (antiossidanti), vitamina C, fibre Bianco: Allicina (antibatterica, antinfiammatoria), potassio (regola la pressione sanguigna), vitamina C

Pride Month, mangiamo arcobaleno

Frutta e verdura di stagione

Rosso : Fragole, pomodori, peperoni, anguria, ciliegie

: Fragole, pomodori, peperoni, anguria, ciliegie Arancione : Arance, carote, zucca, mango, albicocche

: Arance, carote, zucca, mango, albicocche Giallo : Ananas, banane, peperoni gialli, mais

: Ananas, banane, peperoni gialli, mais Verde : Kiwi, broccoli, avocado, lime, uva spina

: Kiwi, broccoli, avocado, lime, uva spina Blu / Viola : Mirtilli, melanzane, prugne, cavolo viola

/ : Mirtilli, melanzane, prugne, cavolo viola Indaco: Uva nera, fichi

Questi alimenti, ricchi di vitamine, minerali e fibre, sono essenziali per mantenere un corpo sano e un sistema immunitario forte. Inoltre, il loro mix di colori assicura un apporto completo di antiossidanti, che combattono i radicali liberi e proteggono le cellule dai danni.

Cereali integrali

Rosso : Quinoa rossa, riso rosso

: Quinoa rossa, riso rosso Arancione : Miglio

: Miglio Giallo : Grano saraceno

: Grano saraceno Verde : Riso venere

: Riso venere Blu/Viola: Riso nero

I cereali integrali sono un'ottima fonte di carboidrati complessi, fibre, vitamine e minerali. Aiutano a regolare la digestione, a ridurre il colesterolo e a mantenere livelli stabili di zucchero nel sangue. Inoltre, forniscono energia a lungo termine, ideale per chi desidera sentirsi pieno di vitalità durante le celebrazioni del Pride.

Legumi

Rosso : Lenticchie rosse, fagioli rossi

: Lenticchie rosse, fagioli rossi Arancione : Ceci

: Ceci Giallo : Piselli gialli

: Piselli gialli Verde : Fagiolini

: Fagiolini Blu/Viola: Fagioli borlotti

I legumi sono un'ottima fonte di proteine vegetali, fibre, ferro e altri minerali essenziali. Sono un alimento versatile che può essere utilizzato per preparare una varietà di piatti gustosi e nutrienti, come insalate, zuppe, burger vegetali e molto altro.

Spezie e erbe aromatiche

Rosso : Paprika, peperoncino

: Paprika, peperoncino Arancione : Curcuma

: Curcuma Giallo : Zafferano

: Zafferano Verde : Prezzemolo, basilico

: Prezzemolo, basilico Blu/Viola: Lavanda

In occasione del Pride Month portiamo in tavola i cibi colorati che fanno bene alla salute

Le spezie e le erbe aromatiche non solo aggiungono sapore ai nostri piatti, ma contengono anche potenti antiossidanti e composti antinfiammatori. Possono aiutare a migliorare la digestione, a rafforzare il sistema immunitario e a ridurre il rischio di malattie croniche.

Pride Month, ricette e consigli per un menu arcobaleno