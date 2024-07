Dove trovare il Coenzima Q10: fonti naturali e integratori

Carne e Pesce : Le fonti più ricche di CoQ10 sono gli alimenti di origine animale. In particolare, la carne rossa (come il manzo), il fegato e le frattaglie sono eccellenti fonti. Anche il pesce, specialmente il tonno, il salmone, le sardine e il mackerel, contiene buone quantità di CoQ10.

Oli Vegetali: Alcuni oli vegetali, come l’olio di soia e l’olio di canola, sono buone fonti di CoQ10. Questi oli possono essere utilizzati per cucinare o come condimento per insalate.