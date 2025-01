Ideale per combattere tosse e raffreddore: segreti e proprietà dello zenzero

Un alimento è sempre più frequente in piatti e addirittura in cocktail nell'ultimo periodo: si tratta dello zenzero, una sorta di radice dal sapore deciso e dagli indubbi effetti benefici sull'organismo. Tuttavia in molti ignorano effettivamente le sue caratteristiche, le sue proprietà nutrizionali e le circostanze per cui evitarne il consumo. A questo proposito riportiamo di seguito un articolo tratto da Humanitas Salute, che delinei i tratti generali di questo alimento.

Tutto quello che c'è da sapere sullo zenzero

Che cos'è lo zenzero e quali sono le sue proprietà nutrizionali?

Lo zenzero è il rizoma dello Zingiber officinale, pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae. 100 g di zenzero fresco apportano circa 80 calorie e:

78,89 g di acqua

1,82 g di proteine

0,75 g di lipidi (tra cui 0,203 g di grassi saturi, 0,154 g di grassi monoinsaturi e 0,154 g di grassi polinsaturi

17,77 g di carboidrati

1,70 g di zuccheri

2,0 g di fibre

5,0 mg di vitamina C

0,750 mg di niacina

0,26 mg di vitamina E

0,203 mg di acido pantotenico

0,160 mg di vitamina B6

0,034 mg di riboflavina

0,025 mg di tiamina

11 µg di folati

0,1 µg di vitamina K

415 mg di potassio

43 mg di magnesio

34 mg di fosforo

16 mg di calcio

13 mg di sodio

0,60 mg di ferro

0,34 mg di zinco

0,229 mg di manganese

0,226 mg di rame

Lo zenzero è inoltre fonte di oli essenziali.

Quando non mangiare lo zenzero?

Lo zenzero può potenziare l'azione degli anticoagulanti e interferire con l'effetto della ciclosporina, degli antidiabetici e degli antipertensivi. In caso di dubbi è bene chiedere consiglio al proprio medico.

Stagionalità dello zenzero

Lo zenzero è reperibile sul mercato tutto l'anno.

Zenzero: possibili benefici e controindicazioni

Lo zenzero è tradizionalmente impiegato come antinfiammatorio, carminativo e antimicrobico. La sua efficacia è in diversi casi attribuibile alla presenza di gingeroli, che aiutano a migliorare la motilità intestinale e sono dotati di proprietà antinfiammatorie, analgesiche, calmanti, antipiretiche e antibatteriche; sembra inoltre che possano aiutare a ridurre la nausea indotta da mal d'auto e gravidanza e ad alleviare il mal di testa. Lo zingerone sembra invece essere utile in caso di diarrea associata ad Escherichia coli, soprattutto nei bambini. Altri usi dello zenzero a scopo medicinale includono la preparazione di decotti contro raffreddore, tosse e mal di gola. Dal punto di vista nutrizionale è una fonte di molecole dall'azione antiossidante, di vitamine necessarie per il buon funzionamento del metabolismo, di potassio alleato del cuore, di fosforo e calcio per la salute delle ossa e di ferro e rame necessari per la produzione dei globuli rossi. Lo zenzero aumenta la secrezione della bile; nel caso in cui si soffra o si abbia sofferto di calcoli alla colecisti è bene chiedere consiglio al proprio medico.