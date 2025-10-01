EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
01 ottobre 2025 | 07:30

Denti più sani: ecco come l’alimentazione può cambiare il tuo sorriso

Una corretta igiene orale è fondamentale, ma anche l’alimentazione influisce sulla salute dei denti. Latte, frutta croccante, carne, pesce e cereali integrali proteggono lo smalto e prevengono carie e gengiviti

di Redazione Italia a Tavola
01 ottobre 2025 | 07:30
 

Per mantenere denti sani e un sorriso brillante non basta una corretta igiene orale. Lavare i denti almeno due volte al giorno, utilizzare il filo interdentale, il collutorio e sottoporsi a visite periodiche dal dentista sono abitudini indispensabili. Tuttavia, l’alimentazione gioca un ruolo altrettanto fondamentale nella prevenzione e riduzione delle problematiche dentali.

Ecco cosa mangiare per mantenere i denti sani

Il calcio: un alleato per denti forti

I denti, come le ossa, sono costituiti in gran parte da calcio. Per questo, alimenti ricchi di questo minerale sono essenziali. Il latte, ad esempio, aiuta a ridurre i livelli di acidità nella bocca e contribuisce a combattere carie e malattie gengivali. Anche formaggi e derivati apportano calcio e fosfati, oltre a caseina, una proteina che rinforza lo smalto.

Frutta e verdura: detergenti naturali

Frutta e verdura croccanti come sedano, carote, pere e mele hanno un doppio vantaggio: sono ricche di nutrienti e agiscono come detergenti naturali. La loro consistenza fibrosa stimola la masticazione, pulisce la superficie dentale e favorisce la produzione di saliva. Quest’ultima è fondamentale perché neutralizza batteri e acidi, mantenendo la bocca pulita.

Carne e pesce: nutrienti per la salute orale

Carne e pesce, soprattutto quelli grassi come tonno e salmone, apportano vitamine e minerali utili ai denti e alle gengive. La masticazione della carne rallenta il processo di ingestione, stimolando la produzione di saliva. Il pesce grasso è una fonte di fosforo, minerale importante per proteggere lo smalto dentale.

Pane, pasta e cereali integrali sono ricchi di nutrienti utili per denti e gengive

Cereali integrali: una scelta strategica

Pane, pasta e cereali integrali sono ricchi di nutrienti utili per denti e gengive. Inoltre, i carboidrati complessi riducono la quantità di zuccheri semplici che, lasciando residui, favoriscono la proliferazione batterica. Integrare prodotti integrali a ogni pasto è quindi una scelta efficace per la salute orale.

Acqua: il miglior alleato

Mantenere un’adeguata idratazione è essenziale anche per la salute della bocca. L’acqua stimola la produzione di saliva e aiuta a rimuovere residui di cibo. È quindi preferibile rispetto a bibite gassate o zuccherate, che possono aumentare il rischio di carie e danneggiare lo smalto.

salute orale igiene dentale alimentazione sana latte calcio frutta e verdura carne pesce grasso cereali integrali prevenzione carie
 
