Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 25 ottobre 2025  | aggiornato alle 12:45 | 115277 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

dall'irvas

Quando il vino può stare a tavola (e quando no): le 10 regole per bere con equilibrio

L’Irvas (Istituto per la ricerca su vino, alimentazione e salute) propone un nuovo approccio al tema vino e salute: un decalogo che distingue consumo e abuso e rimette al centro la responsabilità individuale

di Redazione Italia a Tavola
 
25 ottobre 2025 | 08:30

Quando il vino può stare a tavola (e quando no): le 10 regole per bere con equilibrio

L’Irvas (Istituto per la ricerca su vino, alimentazione e salute) propone un nuovo approccio al tema vino e salute: un decalogo che distingue consumo e abuso e rimette al centro la responsabilità individuale

di Redazione Italia a Tavola
25 ottobre 2025 | 08:30
 

Negli ultimi mesi si è tornati a discutere seriamente di vino e salute. Non di tendenze o mode, ma di equilibrio, responsabilità e buon senso. In un momento in cui l’attenzione internazionale si concentra sui danni dell’abuso di alcol, l’Irvas - Istituto per la ricerca su vino, alimentazione e salute - prova a rimettere ordine nel dibattito con un documento semplice e concreto: dieci linee guida che spiegano quando e come il vino può far parte di uno stile di vita equilibrato, e in quali situazioni invece è meglio evitarlo del tutto.

Quando il vino può stare a tavola (e quando no): le 10 regole per bere con equilibrio

Vino e salute: il decalogo Irvas per un consumo consapevole

«Il vino contiene composti bioattivi ed è tradizionalmente presente nella cultura alimentare mediterranea - spiega il professor Attilio Giacosa, presidente dell’Istituto. Le linee guida nascono per offrire uno strumento chiaro e pragmatico a cittadini, media e decisori. Il punto non èbere o non bere”, ma come collocare il vino in un contesto di moderazione e di consumo ai pasti, nel solco della dieta mediterranea. La scienza ricorda che l’alcol comporta rischi e che l’abuso è un serio problema di salute pubblica; per questo insistiamo su misura, contesto e responsabilità, con indicazioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Il nostro impegno è informare con rigore, non promuovere il consumo; evidenziando che un consumo moderato, nell’arco della vita adulta, può accompagnarsi a uno stile di vita sano».

Le dieci indicazioni dell’Irvas

L’obiettivo del documento non è quindi difendereil vino, ma riportare la discussione su basi equilibrate e scientifiche. Troppo spesso il discorso pubblico sull’alcol si polarizza tra chi demonizza e chi banalizza. L’Irvas sceglie una terza via: informare senza incoraggiare, spiegare senza semplificare, aiutando cittadini e operatori sanitari a distinguere tra consumo e abuso. Ecco, di seguito, il decalogo:

  1. Moderazione come regola: il vino può rientrare in uno stile di vita equilibrato se consumato con moderazione. Moderazione significa una o due unità alcoliche al giorno*, distribuite ai pasti e senza eccessi.
  2. Sempre con il cibo: il vino va consumato durante i pasti, preferibilmente all’interno di una dieta mediterranea bilanciata, che ne favorisce l’integrazione e riduce i rischi associati all’alcol.
  3. Distinzione necessaria: il vino non va confuso con i superalcolici: per storia, cultura, modalità di consumo, gradazione e ricchezza in composti bioattivi favorevoli alla salute, rappresenta un approccio diverso al rapporto con l’alcol.
  4. No all’alcol fuori controllo: il consumo smodato o slegato dal pasto è dannoso: l’abuso di vino o di qualunque altra bevanda alcolica comporta gravi rischi per la salute fisica e psichica.
  5. Giovani e alcol, il divieto è chiaro: per i minori il consumo di vino e di qualsiasi bevanda alcolica non è raccomandato: l’organismo in crescita è particolarmente vulnerabile agli effetti nocivi dell’alcol.
  6. Gravidanza e allattamento, è sempre zero alcol: in gravidanza e durante l’allattamento non deve esserci alcun consumo di vino o altre bevande alcoliche, per prevenire la Sindrome feto-alcolica (Fas) e i danni allo sviluppo del bambino.
  7. L’alcol non è uguale per tutti: chi ha condizioni di salute specifiche, assume farmaci o ha storia di dipendenza deve astenersi dall’alcol, vino compreso, e rivolgersi al proprio medico.
  8. Oltre gli slogan: la tutela della salute passa dall’informazione corretta, non dagli slogan. Irvas promuove un consumo responsabile e consapevole, riconosce il ruolo del vino nella cultura mediterranea e rifiuta ogni forma di abuso.
  9. Scienza e cultura insieme: le evidenze disponibili indicano che, in adulti sani, un consumo moderato di vino, inserito in uno stile di vita mediterraneo, può associarsi a benefici cardiovascolari e a un maggior benessere generale con riduzione del rischio di mortalità. Le valutazioni restano individuali e vanno condivise con il medico.
  10. Educazione alla responsabilità: non incentivare il consumo, ma educare alla scelta consapevole: distinguere tra moderazione e abuso è la chiave per valorizzare il vino come parte di abitudini comportamentali corrette.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
vino salute irvasAttilio Giacosa
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Pane Nostrum
Icam
Lucart
Rcr
Pane Nostrum
Icam
Lucart
Rcr
Beachcombers
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025