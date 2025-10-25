Quando il vino può stare a tavola (e quando no): le 10 regole per bere con equilibrio

Negli ultimi mesi si è tornati a discutere seriamente di vino e salute. Non di tendenze o mode, ma di equilibrio, responsabilità e buon senso. In un momento in cui l’attenzione internazionale si concentra sui danni dell’abuso di alcol, l’Irvas - Istituto per la ricerca su vino, alimentazione e salute - prova a rimettere ordine nel dibattito con un documento semplice e concreto: dieci linee guida che spiegano quando e come il vino può far parte di uno stile di vita equilibrato, e in quali situazioni invece è meglio evitarlo del tutto.

Vino e salute: il decalogo Irvas per un consumo consapevole

«Il vino contiene composti bioattivi ed è tradizionalmente presente nella cultura alimentare mediterranea - spiega il professor Attilio Giacosa, presidente dell’Istituto. Le linee guida nascono per offrire uno strumento chiaro e pragmatico a cittadini, media e decisori. Il punto non è “bere o non bere”, ma come collocare il vino in un contesto di moderazione e di consumo ai pasti, nel solco della dieta mediterranea. La scienza ricorda che l’alcol comporta rischi e che l’abuso è un serio problema di salute pubblica; per questo insistiamo su misura, contesto e responsabilità, con indicazioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Il nostro impegno è informare con rigore, non promuovere il consumo; evidenziando che un consumo moderato, nell’arco della vita adulta, può accompagnarsi a uno stile di vita sano».

Le dieci indicazioni dell’Irvas

L’obiettivo del documento non è quindi “difendere” il vino, ma riportare la discussione su basi equilibrate e scientifiche. Troppo spesso il discorso pubblico sull’alcol si polarizza tra chi demonizza e chi banalizza. L’Irvas sceglie una terza via: informare senza incoraggiare, spiegare senza semplificare, aiutando cittadini e operatori sanitari a distinguere tra consumo e abuso. Ecco, di seguito, il decalogo: