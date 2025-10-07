Che cos’è il mapo e quali sono le sue proprietà per la salute?

Tra gli agrumi meno conosciuti ma più curiosi, il mapo - noto anche con il nome di tangelo - è un frutto ibrido che appartiene alla grande famiglia delle Rutaceae. Nasce dall’incrocio tra il mandarino tangerino (Citrus tangerina, a sua volta un ibrido tra mandarino e arancio dolce, da cui il termine “mandarancio”) e il pompelmo Duncan (Citrus paradisi var. Duncan). Il risultato è un agrume dal carattere unico: il mapo presenta una forma rotondeggiante e una scorza sottile di colore verde intenso, che racchiude una polpa succosa dal tipico colore giallo-aranciato. Al palato offre un gusto aspro e deciso, ma con note aromatiche dolci e profumate che ricordano da vicino il mandarino. È proprio questo contrasto di sapori a renderlo così particolare e apprezzato da chi ama gli agrumi con una leggera punta di acidità.

Tutto quello che c‘è da sapere sul mapo

I valori nutrizionali del mapo

Il mapo è un frutto leggero e poco calorico: una porzione da circa 100 grammi apporta soltanto 32 calorie, rendendolo ideale per chi segue una dieta equilibrata o desidera uno spuntino fresco e salutare. Dal punto di vista nutrizionale, scrivono gli esperti di Humanitas Salute, contiene:

7,99 grammi di carboidrati , di cui 1,6 grammi di fibre alimentari utili per il benessere intestinale;

, di cui alimentari utili per il benessere intestinale; 0,64 grammi di proteine ;

; 0,08 grammi di grassi, suddivisi in 0,01 g di grassi saturi, 0,017 g di grassi polinsaturi e 0,1 g di grassi monoinsaturi.

Tra i micronutrienti più importanti troviamo la vitamina C, il potassio (circa 123 mg per frutto) e una buona quantità di calcio. La vitamina C è il nutriente simbolo di questo agrume: un potente antiossidante naturale che aiuta l’organismo a contrastare l’azione dei radicali liberi, rafforza il sistema immunitario e partecipa alla sintesi del collagene, una proteina essenziale per la salute dei tessuti connettivi, in particolare della pelle. Il potassio, invece, contribuisce al corretto funzionamento di muscoli e sistema nervoso, aiutando anche a regolare la pressione arteriosa. Il calcio supporta ossa e denti, rendendo il mapo un frutto completo dal punto di vista minerale.

Quando evitare il mapo?

In generale, il consumo di mapo è considerato sicuro per la maggior parte delle persone e non risultano interazioni note con farmaci o altre sostanze. Tuttavia, è bene ricordare che il mapo deriva anche dal pompelmo, un agrume noto per la sua possibile interferenza con alcuni farmaci metabolizzati dal sistema enzimatico CYP3A4. Per questo motivo, chi assume medicinali su base regolare – in particolare statine, ansiolitici, immunosoppressori o farmaci cardiovascolari – dovrebbe consultare il proprio medico o farmacista prima di introdurre il mapo nella dieta in modo frequente.

Stagionalità e consumo del mapo

Il periodo di raccolta del mapo si colloca tra la fine dell’estate e l’autunno, quando i frutti raggiungono la piena maturazione. Si tratta quindi di uno degli agrumi più precoci in commercio, disponibile nei mercati e nei supermercati già prima di molti altri agrumi invernali. La sua polpa succosa e leggermente aspra lo rende perfetto da gustare al naturale, ma anche in spremute o insalate di agrumi. Inoltre, è apprezzato come ingrediente in dessert, marmellate e piatti salati dove si voglia aggiungere una nota fresca e agrumata.

I benefici del mapo

Il mapo è un alleato prezioso per la salute e il benessere generale. La combinazione di vitamina C e fibre lo rende utile per:

rinforzare il sistema immunitario , soprattutto nei mesi freddi;

, soprattutto nei mesi freddi; contrastare i radicali liberi e proteggere le cellule dallo stress ossidativo;

e proteggere le cellule dallo stress ossidativo; favorire la digestione e migliorare la flora intestinale, grazie all’azione prebiotica delle fibre;

e migliorare la flora intestinale, grazie all’azione prebiotica delle fibre; regolare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo, contribuendo al controllo dei livelli glicemici e lipidici nel sangue.

Consumare mapo regolarmente - all’interno di una dieta varia ed equilibrata - può quindi sostenere il buon funzionamento dell’organismo, migliorare la qualità della pelle e donare un apporto naturale di energia e idratazione.