Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 08 ottobre 2025  | aggiornato alle 10:29 | 114896 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

toccasana

Il cavolo nero: un ortaggio autunnale ricco di storia e benefici

Il cavolo nero, ortaggio tipico della Toscana, unisce gusto e nutrizione. Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, offre benefici per sistema immunitario, cuore, ossa e digestione

di Redazione Italia a Tavola
 
08 ottobre 2025 | 07:30

Il cavolo nero: un ortaggio autunnale ricco di storia e benefici

Il cavolo nero, ortaggio tipico della Toscana, unisce gusto e nutrizione. Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, offre benefici per sistema immunitario, cuore, ossa e digestione

di Redazione Italia a Tavola
08 ottobre 2025 | 07:30
 

Il cavolo nero, conosciuto anche come cavolo toscano o cavolo di Palmizio, è un ortaggio a foglia verde scuro che da secoli fa parte della tradizione culinaria della Toscana. Caratterizzato da foglie lunghe e ricce, rappresenta una delle verdure simbolo della cucina regionale. «Non è solo un ingrediente - spiegano esperti di gastronomia - ma una risorsa nutritiva che si presta a molte preparazioni». Originario delle campagne toscane, il cavolo nero è diventato popolare anche oltre i confini regionali grazie alle sue proprietà nutrizionali e alla versatilità in cucina.

Il cavolo nero: un ortaggio autunnale ricco di storia e benefici

Il cavolo nero, ortaggio dalle mille virtù

Proprietà nutrizionali del cavolo nero

Il cavolo nero è ricco di vitamine A, K e C, e contiene importanti minerali come calcio, ferro e potassio. Questi nutrienti contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario, sostenere la salute delle ossa e migliorare il benessere generale.

  • Vitamina C: supporta il sistema immunitario e favorisce la salute della pelle e dei capelli.
  • Vitamina K: essenziale per la coagulazione e per il mantenimento della salute ossea.
  • Calcio e ferro: utili per ossa forti e produzione di energia.

Cavolo nero e salute cardiovascolare

Grazie alle fibre, al potassio e agli acidi grassi omega-3 vegetali, il cavolo nero può contribuire alla salute del cuore. Le fibre alimentari aiutano a ridurre il colesterolo LDL, mentre il potassio regola la pressione arteriosa. Gli omega-3, inoltre, hanno proprietà antinfiammatorie e proteggono il sistema cardiovascolare.

Il cavolo nero: un ortaggio autunnale ricco di storia e benefici

Il cavolo nero può contribuire alla salute del cuore

Il cavolo nero contiene composti bioattivi, come flavonoidi e carotenoidi, che contrastano lo stress ossidativo e l’infiammazione. Le fibre, sia solubili che insolubili, favoriscono la regolarità intestinale e supportano il microbiota, contribuendo a una digestione equilibrata.

Il cavolo nero nella dieta quotidiana

Con poche calorie e un elevato contenuto di fibre, il cavolo nero è un alimento adatto anche a chi vuole gestire il peso. Può essere inserito in zuppe, insalate, stufati o frullati, diventando un ingrediente versatile per ogni pasto.

Cavolo nero e benessere mentale

Il cavolo nero contiene vitamine del gruppo B, tra cui B6 e acido folico, utili per il funzionamento del sistema nervoso e per la produzione di neurotrasmettitori che influenzano l’umore. Gli antiossidanti proteggono le cellule cerebrali, favorendo la memoria e la concentrazione.

Cavolo nero, alleato versatile

Il cavolo nero, pur appartenendo alla tradizione toscana, è un ingrediente attuale e versatile. Grazie ai suoi nutrienti, rappresenta un’ottima scelta per integrare benessere e gusto nella dieta, soprattutto durante i mesi autunnali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cavolo nero Toscana salute dieta cuore
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Suicrà
Rcr
Beer and Food
Molino Grassi
Suicrà
Rcr
Beer and Food
Molino Grassi
Pavoni
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 