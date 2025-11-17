Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 17 novembre 2025  | aggiornato alle 11:44 | 115767 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

cosa sapere

Vitamina K: dove trovarla e perché non possiamo farne a meno

Spesso ignorata rispetto ad altre vitamine, la K sostiene processi cruciali come coagulazione e metabolismo osseo. Una presenza discreta che lavora in silenzio e che richiede solo pochi gesti consapevoli a tavola

di Redazione Italia a Tavola
 
17 novembre 2025 | 07:30

Vitamina K: dove trovarla e perché non possiamo farne a meno

Spesso ignorata rispetto ad altre vitamine, la K sostiene processi cruciali come coagulazione e metabolismo osseo. Una presenza discreta che lavora in silenzio e che richiede solo pochi gesti consapevoli a tavola

di Redazione Italia a Tavola
17 novembre 2025 | 07:30
 

La vitamina K è una protagonista silenziosa dell’alimentazione: non ha l’aura pop della vitamina C, né la narrativa modaiola di D o B12, ma senza di lei funzioni vitali come la coagulazione del sangue e la salute delle ossa semplicemente non esisterebbero. È presente in molti ingredienti comuni della nostra cucina - soprattutto nei vegetali a foglia verde - e una parte viene prodotta dal microbiota intestinale, ma il nostro organismo non è in grado di conservarla. È una vitamina idrosolubile, e come tale va reintegrata quotidianamente con l’alimentazione, in un equilibrio che spesso diamo per scontato finché non si rompe.

Vitamina K: dove trovarla e perché non possiamo farne a meno

Cosa sapere sulla vitamina K

Perché la vitamina K è così importante

Il suo ruolo più immediato, come riportano gli esperti di Humanitas Salute, è quello nella coagulazione: la vitamina K attiva una serie di proteine che permettono all’organismo di arrestare un’emorragia, un processo che funziona in modo impeccabile finché questa vitamina resta presente in quantità adeguate. Ma l’altra metà della sua importanza si gioca sulle ossa. Qui la vitamina K interviene nel metabolismo di proteine fondamentali per mantenere densità e struttura del tessuto osseo, motivo per cui una sua carenza prolungata può contribuire a osteoporosi, fratture e forme degenerative come l’artrosi.

Dove si trova e perché le carenze sono rare

Le fonti alimentari sono principalmente vegetali: spinaci, cavoli, cime di rapa, lattuga e pomodori. Il fegato ne contiene quantità significative, mentre l’intestino ne produce una quota grazie alla microflora. Il fabbisogno medio è di circa un milligrammo per ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno, una soglia che una dieta equilibrata copre con relativa facilità. Le carenze, infatti, non sono comuni: compaiono quasi esclusivamente in presenza di disturbi che limitano l’assorbimento intestinale o dopo terapie antibiotiche prolungate che alterano la flora batterica. I segnali più evidenti riguardano la coagulazione - sanguinamenti anomali, tempi di cicatrizzazione più lunghi - mentre nei casi più avanzati emerge una fragilità ossea crescente.

Tre forme, un’unica funzione chiave

A rendere il quadro più articolato c’è la distinzione tra tre forme di vitamina K. La K1, o fillochinone, è quella presente nei vegetali ed è strettamente legata alla coagulazione. La K2, o menachinone, è prodotta dai batteri intestinali ed è particolarmente attiva nel metabolismo osseo. La K3, o menadione, è invece una forma sintetica utilizzata in ambito medico per modulare la coagulazione. Gli eccessi, in ogni caso, sono rari: negli adulti possono provocare vomito, anemia, vampate o - in casi estremi - trombosi; nei neonati un sovradosaggio di integratori può generare sintomi simili all’itterizia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
vitamina k salute humanitas salute
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Pavoni
Galbani Professionale
Icam
Beachcombers
Pavoni
Galbani Professionale
Icam
Beachcombers
Beer and Food
Lucart

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025