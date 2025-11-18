Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025  | aggiornato alle 10:15 | 115785 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

capire il corpo

Aumento improvviso dell’appetito: segnali, cause e rimedi

Un improvviso aumento della fame può riflettere cambiamenti fisici, emotivi o abitudinari. Comprenderne l’origine aiuta a distinguere i segnali da monitorare e a orientare scelte alimentari più consapevoli

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 08:30

Aumento improvviso dell’appetito: segnali, cause e rimedi

Un improvviso aumento della fame può riflettere cambiamenti fisici, emotivi o abitudinari. Comprenderne l’origine aiuta a distinguere i segnali da monitorare e a orientare scelte alimentari più consapevoli

di Redazione Italia a Tavola
18 novembre 2025 | 08:30
 

Capita a tutti, in alcuni periodi, di sentire una fame più intensa del solito. L’appetito aumenta e il pasto che normalmente basta a soddisfarci non è più sufficiente. È una condizione frequente e spesso del tutto normale: può riguardare bambini e adolescenti nelle fasi di crescita, oppure presentarsi dopo giornate particolarmente impegnative, quando il corpo ha bisogno di recuperare energie. In altre situazioni, però, un aumento marcato dell’appetito può essere il segnale di qualcosa di diverso.

Aumento improvviso dell’appetito: segnali, cause e rimedi

Aumento improvviso dell’appetito: perché succede e cosa fare

Come riportato da Humanitas Salute, alla base possono esserci disturbi emotivi o fisici - dall’ansia alla depressione, passando per intolleranze alimentari, sindrome premestruale, stress o l’uso di alcuni farmaci. In molti casi, inoltre, il rapporto con il cibo è influenzato anche da componenti emotive.

Quali malattie possono essere collegate all’aumento dell’appetito?

Tra le condizioni che possono accompagnare un incremento della fame rientrano:

  • ansia,
  • depressione,
  • intolleranze alimentari,
  • sindrome premestruale,
  • stress.

Si tratta di un elenco non esaustivo. Per questo, se la situazione dura a lungo o si associa ad altri disturbi, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico.

Quali rimedi possono aiutare a gestire l’aumento dell’appetito?

Alcune abitudini quotidiane possono aiutare a tenere sotto controllo la fame e a prevenire eventuali aumenti di peso. Un gesto semplice come bere un bicchiere d’acqua prima dei pasti contribuisce ad aumentare il senso di sazietà e a ridurre l’introduzione complessiva di calorie. Anche la scelta degli alimenti gioca un ruolo importante: i cibicroccantie ricchi di fibre - sedano, finocchi, carote crude o legumi cotti - richiedono una masticazione più lunga, favoriscono la digestione lenta e aiutano a percepire prima la pienezza. Lo stesso vale per preparazioni leggere come brodi e zuppe, che grazie all’elevato contenuto di acqua e fibre offrono una sazietà prolungata senza appesantire.

È utile, inoltre, organizzarsi con piccoli snack spezza-fame salutari da tenere a portata di mano: frutta fresca, frutta secca in quantità controllate, verdure tagliate a bastoncini o yogurt magro possono evitare di ricorrere ad alimenti molto calorici e poveri di nutrienti, tipici degli spuntini improvvisati. Curare la qualità degli spuntini e la loro disponibilità aiuta a gestire meglio gli stimoli di fame e a mantenere un rapporto più equilibrato con il cibo nell’arco della giornata.

Quando è bene consultare un medico?

Dopo aver escluso le cause fisiologiche e aver provato a regolare la fame con alcune buone abitudini alimentari, è consigliabile rivolgersi al proprio medico se l’aumento dell’appetito continua a presentarsi per diversi giorni o settimane. Un confronto specialistico è utile soprattutto quando la fame intensa si accompagna a uno dei disturbi citati in precedenza - come ansia, depressione, intolleranze alimentari, sindrome premestruale o stress - oppure quando interferisce con il peso, il sonno o il benessere generale. Un consulto permette di individuare eventuali cause sottostanti e di impostare un percorso di gestione personalizzato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cibo salute humanitas salute
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Robo
Beachcombers
CostaGroup
Tirreno CT
Robo
Beachcombers
CostaGroup
Tirreno CT
Ristorexpo
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025