Pera, frutto versatile e ricco di fibre: proprietà e benefici per la salute

La pera è il frutto del Pyrus communis, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, originaria del vecchio continente ma oggi coltivata anche nel Nuovo Mondo. Questo frutto, apprezzato per la sua digeribilità e versatilità, è presente in numerose varietà che differiscono per forma, colore e consistenza della polpa e della buccia. Viene consumato fresco, cotto o trasformato in succhi e conserve, ed è da sempre considerato un alimento leggero e facilmente tollerabile anche dai soggetti più sensibili.

Proprietà nutrizionali della pera

Cento grammi di pera, esclusa la buccia, apportano circa 35 Calorie, con la maggior parte dei nutrienti sotto forma di carboidrati. La frazione zuccherina è accompagnata da una quota significativa di fibra solubile e insolubile. Il frutto contiene inoltre proteine e lipidi in minima parte, ma è soprattutto ricco di acqua, contribuendo così all’idratazione dell’organismo. Tra le vitamine spicca la vitamina C, seppur in quantità moderate, e sono presenti anche vitamine del gruppo B come B1, B2 e B3. Dal punto di vista minerale, le pere offrono potassio, fosforo, calcio, magnesio, sodio, ferro, zinco e rame, rendendole un frutto completo dal punto di vista nutrizionale.

Le pere sono inoltre ricche di fitonutrienti, tra cui acidi fenolici come clorogenico, gentisico, siringico, vanillico, idrossicinnamico e cumarico, oltre a composti come arbutina, catechine, epicatechine, isoramnetina, quercetina, kempferolo, beta-carotene, luteina e zeaxantina. Nelle varietà a buccia rossastra si aggiungono le antocianine. La buccia del frutto contiene tre o quattro volte più composti fenolici rispetto alla polpa e circa metà delle fibre totali, sottolineando l’importanza di consumare la pera anche con la scorza per massimizzare l’apporto di nutrienti.

Benefici per la salute

Attualmente non sono disponibili evidenze scientifiche sufficienti su possibili interazioni tra il consumo di pere e farmaci. Gli esperti sottolineano comunque che il frutto è generalmente ben tollerato. In presenza di condizioni cliniche particolari è sempre consigliabile consultare un medico prima di modificare la dieta. Le pere sono rinomate per la loro digeribilità e la scarsa allergenicità. Il consumo regolare può supportare la salute digestiva, alleviando problemi di digestione, spasmi, coliche, costipazione, diarrea, nausea o disturbi epatici. Grazie al contenuto di acqua e fibra, possono favorire il corretto equilibrio idrico e intestinale.

I fitonutrienti presenti nelle pere hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che possono contribuire alla prevenzione di patologie croniche legate allo stress ossidativo e all’infiammazione, come diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Alcuni studi indicano inoltre un potenziale effetto protettivo nei confronti del tumore all’esofago.

La pera come alimento funzionale

Grazie alla combinazione di fibre, acqua, vitamine, minerali e composti bioattivi, la pera può essere considerata un alimento funzionale in grado di sostenere il benessere dell’organismo. Il consumo regolare, preferibilmente con la buccia, permette di massimizzare l’apporto di nutrienti e di composti antiossidanti. Integrare le pere nella dieta quotidiana è un modo semplice per aumentare l’apporto di sostanze benefiche senza introdurre eccessive calorie, spiegano gli specialisti.