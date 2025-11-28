Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 28 novembre 2025

Sedano: proprietà, benefici e curiosità su un ortaggio versatile

Il sedano è un ortaggio versatile e nutriente, ricco di vitamine, minerali e fibre. Favorisce sazietà, regola pressione e colesterolo, supporta l’intestino e si presta a consumi crudi, cotti o in succhi

di Redazione Italia a Tavola
 
28 novembre 2025 | 07:30

Il sedano (Apium graveolens) è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, caratterizzato da foglie seghettate e una radice fittonante che penetra in profondità nel terreno. La varietà con radice più grossa è nota come sedano rapa. Questo ortaggio può essere consumato crudo, cotto o sotto forma di succo, grazie alla sua versatilità in cucina.

Sedano: proprietà, benefici e curiosità su un ortaggio versatile

I benefici del sedano: dalle fibre alla pressione

Valori nutrizionali del sedano

100 grammi di sedano crudo apportano circa 20 calorie, con una ripartizione tra proteine (46%), carboidrati (45%) e lipidi (9%). Contiene inoltre 88,3 g di acqua, fibre totali per 1,6 g, 280 mg di potassio e 32 mg di vitamina C. Il sedano è un alimento leggero e nutriente, ideale per chi cerca un ortaggio a basso contenuto calorico ma ricco di sali minerali e vitamine. Per sfruttarne al meglio le qualità nutrizionali, è consigliabile consumarlo crudo o cotto al vapore evitando cotture prolungate. La sua versatilità lo rende un ingrediente adatto a insalate, minestre, zuppe e centrifugati, permettendo di integrare facilmente le sue proprietà benefiche nella dieta quotidiana.

Benefici per la salute

Il sedano è apprezzato per le sue proprietà benefiche:

  • Fibra: favorisce il senso di sazietà e contribuisce a ridurre colesterolo e trigliceridi nel sangue.
  • Fenoli e inositolo: supportano l’attività intestinale e riducono la formazione di gas.
  • Fitonutrienti: alcuni composti naturali del sedano aiutano a regolare la pressione arteriosa e hanno effetto diuretico.
  • Vitamina A e proprietà antinfiammatorie: sostengono le funzioni disintossicanti dell’organismo e contrastano alcune infiammazioni.

Controindicazioni e precauzioni

Pur essendo generalmente sicuro, il sedano va consumato con attenzione da chi soffre di malattie renali, poiché alcune sostanze possono irritare i reni. Inoltre, può aumentare la sensibilità della pelle ai raggi solari, richiedendo cautela in caso di esposizione intensa.

© Riproduzione riservata

 
sedano proprietà nutrizionali benefici controindicazioni sedano rapa ortaggi fibre vitamine dieta sana succo di sedano
 
