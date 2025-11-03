Paprika: la spezia che accende i piatti e fa bene alla salute

Rosso intenso, aroma inconfondibile e un gusto che spazia dal dolce al leggermente piccante: la paprika è una delle spezie più amate al mondo, capace di trasformare con poche spolverate un piatto qualunque in una ricetta dal profumo internazionale. Oltre ad arricchire la cucina etnica - dall’immancabile gulasch ungherese alle tapas spagnole, fino ai curry indiani - la paprika racchiude un vero concentrato di proprietà benefiche. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, sostiene il sistema circolatorio, stimola la digestione e contribuisce al benessere generale dell’organismo. Eppure, dietro la sua polvere color fuoco, si nasconde una lavorazione attenta, fatta di pazienza, precisione e scelte varietali che ne determinano aroma, intensità e valore nutrizionale.

La paprika

Che cos’è la paprika e come si ottiene

La paprika è una spezia in polvere ottenuta dalla macinazione dei frutti essiccati del Capsicum annuum L., la stessa pianta del peperoncino. A differenza del peperoncino in polvere, però, la paprika non si ricava dal frutto intero: prima dell’essiccazione, infatti, avviene la mondatura, ossia la rimozione dei semi e della membrana bianca interna che li sostiene. È proprio questa fase a determinare la differenza sostanziale tra le due spezie. Privata delle parti più piccanti, la paprika risulta più dolce, delicata e adatta a una vasta gamma di preparazioni. Per la sua produzione vengono impiegate diverse varietà di peperoni, spesso miscelate tra loro, che differiscono per forma, colore e intensità aromatica. Il risultato è una polvere fine, dal colore rosso acceso, simbolo di calore e vivacità in cucina.

Il segreto del colore e delle proprietà benefiche

Questo colore è dovuto alla presenza di carotenoidi - in particolare licopene e betacarotene - e di polifenoli, potenti antiossidanti naturali. Sostanze che non solo ne determinano la tonalità, ma proteggono le cellule dai radicali liberi, contribuendo a rallentare i processi di invecchiamento e a ridurre lo stress ossidativo. La raccolta dei peperoni destinati alla paprika avviene a fine estate, tra agosto e settembre, quando i frutti hanno raggiunto la piena maturazione e il contenuto di pigmenti è massimo. Da un punto di vista nutrizionale, la paprika è un vero tesoro di micronutrienti: contiene vitamine E, C, K e del gruppo B, oltre a betacarotene e numerosi minerali - tra cui calcio, ferro, fosforo, magnesio, manganese, potassio e selenio. Le sue proprietà toniche e digestive la rendono utile per stimolare l’appetito e facilitare la digestione; allo stesso tempo, esercita un effetto benefico sul sistema circolatorio e vanta un’azione antisettica naturale.

Valori nutrizionali: una polvere piena di energia

Come riportano gli esperti di Humanitas Salute, 100 grammi di paprika apportano circa 282 calorie, distribuite in:

54 g di carboidrati (di cui 10 g zuccheri e ben 35 g di fibre)

(di cui 10 g zuccheri e ben 35 g di fibre) 14 g di proteine

13 g di grassi, con prevalenza di grassi polinsaturi (7,7 g), seguiti da monoinsaturi (1,7 g) e saturi (2,1 g)

Spicca il contenuto di potassio (2.280 mg), che contribuisce al corretto funzionamento del cuore e dei muscoli, insieme a fosforo, calcio, magnesio e ferro. Quest’ultimo raggiunge oltre 21 mg per 100 g, una quantità notevole che rende la paprika interessante anche dal punto di vista ematologico. Non mancano zinco, rame, manganese e selenio, minerali preziosi per il sistema immunitario e per il metabolismo cellulare. Tra le vitamine, la paprika è un concentrato di vitamina A (oltre 49.000 UI), vitamina E (29,10 mg) e vitamine del gruppo B, tra cui niacina, B6, riboflavina e folati. Presenti anche vitamina K, utile alla coagulazione, e vitamina C, seppur in quantità minore (0,9 mg). Oltre a queste, la spezia apporta beta-criptoxantina, luteina, zeaxantina e fitosteroli, che sostengono la salute visiva e cardiovascolare. Nelle varietà piccanti è presente anche la capsaicina, responsabile della sensazione di calore e dotata di proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

Benefici per la salute

Le numerose sostanze contenute nella paprika contribuiscono a molteplici funzioni dell’organismo. In particolare:

Digestiva e tonica: stimola la secrezione gastrica e favorisce una digestione più rapida e completa.

stimola la secrezione gastrica e favorisce una digestione più rapida e completa. Antiossidante: le vitamine A, C ed E, insieme a selenio e manganese, combattono lo stress ossidativo.

le vitamine A, C ed E, insieme a selenio e manganese, combattono lo stress ossidativo. Circolatoria: migliora la microcircolazione e aiuta a mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni.

migliora la microcircolazione e aiuta a mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni. Alleata di ossa e denti: calcio, fosforo e magnesio sono minerali fondamentali per la salute scheletrica.

calcio, fosforo e magnesio sono minerali fondamentali per la salute scheletrica. Emopoietica: ferro e rame partecipano alla produzione dei globuli rossi.

ferro e rame partecipano alla produzione dei globuli rossi. Cardioprotettiva: il potassio, i grassi insaturi e i fitosteroli favoriscono il controllo della pressione e del colesterolo.

il potassio, i grassi insaturi e i fitosteroli favoriscono il controllo della pressione e del colesterolo. Neuroprotettiva: le vitamine del gruppo B e i folati sostengono il sistema nervoso e lo sviluppo fetale in gravidanza.

Quando evitare o limitarne l’uso

Nonostante i suoi benefici, la paprika può interagire con alcuni farmaci, in particolare ACE-inibitori e anticoagulanti. In caso di terapie specifiche o disturbi gastrointestinali è sempre consigliabile chiedere il parere del medico prima di introdurla regolarmente nella dieta.

In cucina: regina delle cucine etniche

Dal punto di vista gastronomico, la paprika è una spezie estremamente versatile. È protagonista indiscussa della cucina ungherese, dove insaporisce piatti tradizionali come il gulasch, il pörkölt (manzo con cipolla e cumino) e il rakot kaposta, un ricco sformato di maiale, pancetta, salsiccia, cavolo, riso e cipolla. Il suo profumo intenso si ritrova anche nella cucina spagnola e portoghese, dove colora le patatas bravas e la fideuà, e in quella indiana, in cui entra nella composizione di molte miscele di curry.

Il gulasch

Si abbina magnificamente a carni, pesce, formaggi e verdure, ma può sorprendere anche in zuppe, salse e piatti a base di legumi. Per preservarne aroma e colore, è importante aggiungerla solo a fine cottura: le alte temperature prolungate ne alterano infatti le caratteristiche, rendendola amara e scurendone il tono.

Conservazione e stagionalità

La paprika è disponibile tutto l’anno, già pronta in vasetti o bustine. Deve essere conservata in contenitori chiusi, lontano da luce e umidità, e consumata in tempi brevi: l’esposizione all’aria tende a farla scurire e a modificarne il sapore.