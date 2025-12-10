Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 10 dicembre 2025

Il porro, verdura della famiglia delle Alliaceae, è ricco di vitamine, minerali e allicina. Disponibile tutto l’anno, favorisce cuore, ossa, sistema immunitario e aggiunge gusto a zuppe e piatti caldi

Il porro (Allium ampeloprasum var. porrum) appartiene alla famiglia delle Alliaceae, come aglio, cipolla e scalogno. È una verdura diffusa in cucina per il sapore delicato e la capacità di arricchire zuppe, risotti e contorni. Disponibile quasi tutto l’anno, può essere consumato sia crudo sia cotto, adattandosi a molte ricette tradizionali e moderne.

Porro, la verdura che rafforza ossa, cuore e difese immunitarie

Il porro può essere consumato sia crudo sia cotto

Proprietà nutrizionali del porro

100 grammi di porro crudo apportano circa 61 calorie, con un contenuto di 83 g di acqua, 1,5 g di proteine e 0,3 g di grassi. Tra le vitamine principali figurano vitamina A (1.667 UI), vitamina C (12 mg), vitamina E (0,92 mg), folati, vitamine del gruppo B e vitamina K (47 µg). I minerali presenti comprendono potassio (180 mg), calcio (59 mg), fosforo (35 mg), magnesio (28 mg), ferro (2,1 mg), manganese, zinco e selenio. Il porro è anche fonte di allicina e antiossidanti come beta-carotene e luteina/zeaxantina, utili per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Benefici per la salute

I benefici del porro derivano dall’apporto di minerali, vitamine, fibre e fitonutrienti. Il calcio e il fosforo supportano la salute di ossa e denti, il potassio favorisce l’apparato cardiovascolare, mentre il selenio aiuta a combattere lo stress ossidativo. La vitamina C sostiene le difese immunitarie e contribuisce alla produzione di collagene, essenziale per tessuti connettivi e pelle.

Porro, la verdura che rafforza ossa, cuore e difese immunitarie

Il porro è ricco di minerali, vitamine, fibre e fitonutrienti

Il porro, come aglio e cipolla, contiene molecole che si trasformano in allicina, utile per ridurre colesterolo, pressione e formazione di coaguli. Altri antiossidanti presenti, come vitamina A, carotenoidi e vitamina E, completano il profilo nutrizionale, mentre le vitamine del gruppo B, in particolare la B6 e i folati, favoriscono il metabolismo e lo sviluppo del sistema nervoso.

Quando e come consumarlo

Il porro può essere consumato senza particolari restrizioni. È disponibile sul mercato per quasi tutto l’anno, eccetto il mese di giugno. Esistono varietà estive, più piccole e tenere, e varietà invernali, più robuste e dal sapore più intenso.

Proprietà culinarie e utilizzi

Il porro è versatile in cucina. Può essere saltato, bollito, gratinato o crudo in insalata. La sua dolcezza delicata lo rende adatto a zuppe e minestre, mentre le foglie verdi possono aromatizzare brodi e piatti di pesce. Grazie alle sue proprietà nutrizionali, il porro può essere considerato un ingrediente salutare e allo stesso tempo capace di valorizzare ogni piatto.

